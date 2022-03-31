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الأسعار في أمريكا تواصل الإفلات... التضخم يبلغ أعلى مستوى في 4 عقود
الأسعار في أمريكا تواصل الإفلات... التضخم يبلغ أعلى مستوى في 4 عقود
الأسعار في أمريكا تواصل الإفلات والتضخم يبلغ أعلى مستوى في 4 عقود
2022-03-31T16:20+0000
2022-03-31T16:20+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم الخميس، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.4% عن نفس الفترة من عام 2021، وهي أكبر قفزة منذ أبريل/ نيسان 1983.بإضافة البنزين والبقالة، قفز مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 6.4%، وهي أسرع وتيرة منذ يناير/ كانون الثاني 1982، بحسب شبكة "سي إن بي سي".كانت الزيادة الأساسية في نفقات الاستهلاك الشخصي في الواقع أقل قليلا من تقديرات "داو جونز" البالغة 5.5%. وعلى أساس شهري، ارتفع المقياس بنسبة 0.4% تماشيا مع التقديرات.أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي زاد بنسبة 0.2% فقط للشهر، دون التوقعات البالغة 0.5%، فيما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4%، وهو ما يقل قليلا عن توقعات 0.5%، وانخفض الدخل الحقيقي بنسبة 0.2%، وزادت المدخرات إلى 1.15 تريليون دولار، أو بمعدل 6.3%.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/بعد-أمريكا-بريطانيا-ترفع-أسعار-الفائدة-للمرة-الثالثة-على-التوالي-1060035203.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

الأسعار في أمريكا تواصل الإفلات... التضخم يبلغ أعلى مستوى في 4 عقود

16:20 GMT 31.03.2022
© Depositphotos / Albundعملة الدولار
عملة الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Depositphotos / Albund
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أظهر مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تصاعد الضغوط السعرية خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى سنوي له منذ عام 1983.
وفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم الخميس، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.4% عن نفس الفترة من عام 2021، وهي أكبر قفزة منذ أبريل/ نيسان 1983.
بإضافة البنزين والبقالة، قفز مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 6.4%، وهي أسرع وتيرة منذ يناير/ كانون الثاني 1982، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
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كانت الزيادة الأساسية في نفقات الاستهلاك الشخصي في الواقع أقل قليلا من تقديرات "داو جونز" البالغة 5.5%. وعلى أساس شهري، ارتفع المقياس بنسبة 0.4% تماشيا مع التقديرات.
أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي زاد بنسبة 0.2% فقط للشهر، دون التوقعات البالغة 0.5%، فيما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4%، وهو ما يقل قليلا عن توقعات 0.5%، وانخفض الدخل الحقيقي بنسبة 0.2%، وزادت المدخرات إلى 1.15 تريليون دولار، أو بمعدل 6.3%.
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