https://arabic.sputniknews.com/20220405/الفيدرالي-الأمريكي-يتوقع-خفض-ميزانيته-العمومية-قريبا-وبشكل-سريع-1060874153.html

الفيدرالي الأمريكي يتوقع خفض ميزانيته العمومية قريبا وبشكل سريع

الفيدرالي الأمريكي يتوقع خفض ميزانيته العمومية قريبا وبشكل سريع

قالت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، المعروفة بدعمها للسياسة الفضفاضة وأسعار الفائدة المنخفضة، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي بحاجة إلى التصرف... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T17:20+0000

2022-04-05T17:20+0000

2022-04-05T17:20+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050172729_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc2572d0d1a33e44a44587257aea7c20.jpg

وأضافت في خطاب ألقته في مينيابوليس، أن تشديد السياسة سيشمل خفضا سريعا في الميزانية العمومية ووتيرة ثابتة لزيادة أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن التغيرات في معدل الفائدة قد تكون أعلى من المعتاد (0.25%)، بحسب "سي إن بي سي".وقالت في تصريحات معدة سلفا: "حاليا، التضخم مرتفع للغاية ويخضع لمخاطر صعودية. اللجنة (لجنة السياسة النقدية بالبنك) مستعدة لاتخاذ إجراءات أقوى إذا كانت مؤشرات التضخم وتوقعات التضخم تشير إلى أن مثل هذا الإجراء له ما يبرره".وافق بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل على زيادة واحدة لسعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماع مارس/ آذار في إجراء أول منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن المحتمل رفعها 6 مرات أخرى هذا العام.بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الأسواق أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي خطة في اجتماعه لشهر مايو/ آيار للتخلص من بعض الأصول التي تبلغ نحو 9 تريليونات دولار.وبشكل أساسي سيركز على سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، في ميزانيته العمومية، وبحسب تعليقات برينارد اليوم، فإن هذه العملية ستكون سريعة.تأتي هذه التحركات استجابة للتضخم الذي يسير بأسرع وتيرة له منذ 40 عاما، فوق 5% وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما ينذر برفع أكبر لأسعار الفائدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/إفلاس-لبنان-كيف-حدث-وماذا-يعني-للدولة-والمواطنين-1060832585.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية