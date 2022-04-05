عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220405/ولي-عهد-الكويت-يتسلم-استقالة-الحكومة-من-رئيس-مجلس-الوزراء-1060853085.html
ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء
ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء
تسلم ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T08:54+0000
2022-04-05T09:16+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/77/1043457765_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_7085aa76f6e05c83f0c63a12de42afcb.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها، اليوم الثلاثاء، قبيل التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء في البرلمان، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في الشركة الخليجية المنتجة للنفط. وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مهام الأمير الحاكم أواخر العام الماضي، تلقى خطاب استقالة حكومي من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، يوم السبت، إن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يعتزم تقديم طلب إعفاء من منصبه إلى أمير البلاد، بعد أن كانت الخلافات بين رئيس الحكومة الكويتية صباح الخالد، وبين نواب مجلس الأمة قد بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية، حيث تم استجواب الصباح داخل المجلس بخصوص عدد من القضايا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/رئيس-مجلس-الأمة-الكويتي-استجواب-رئيس-الوزراء-قد-يمتد-لـ10-ساعات-1060600631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/77/1043457765_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_8a9e9f84921a75776a7cf607358d930e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء

08:54 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 05.04.2022)
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATالشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبرTelegram
تسلم ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها، اليوم الثلاثاء، قبيل التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء في البرلمان، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في الشركة الخليجية المنتجة للنفط.
وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مهام الأمير الحاكم أواخر العام الماضي، تلقى خطاب استقالة حكومي من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
رئيس مجلس الأمة الكويتي: استجواب رئيس الوزراء قد يمتد لـ10 ساعات
29 مارس, 09:38 GMT
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، يوم السبت، إن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يعتزم تقديم طلب إعفاء من منصبه إلى أمير البلاد، بعد أن كانت الخلافات بين رئيس الحكومة الكويتية صباح الخالد، وبين نواب مجلس الأمة قد بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية، حيث تم استجواب الصباح داخل المجلس بخصوص عدد من القضايا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала