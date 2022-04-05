https://arabic.sputniknews.com/20220405/ولي-عهد-الكويت-يتسلم-استقالة-الحكومة-من-رئيس-مجلس-الوزراء-1060853085.html
ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء
ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء
تسلم ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T08:54+0000
2022-04-05T08:54+0000
2022-04-05T09:16+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها، اليوم الثلاثاء، قبيل التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء في البرلمان، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في الشركة الخليجية المنتجة للنفط. وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مهام الأمير الحاكم أواخر العام الماضي، تلقى خطاب استقالة حكومي من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، يوم السبت، إن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يعتزم تقديم طلب إعفاء من منصبه إلى أمير البلاد، بعد أن كانت الخلافات بين رئيس الحكومة الكويتية صباح الخالد، وبين نواب مجلس الأمة قد بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية، حيث تم استجواب الصباح داخل المجلس بخصوص عدد من القضايا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/رئيس-مجلس-الأمة-الكويتي-استجواب-رئيس-الوزراء-قد-يمتد-لـ10-ساعات-1060600631.html
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء
08:54 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
تسلم ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها، اليوم الثلاثاء، قبيل التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء في البرلمان، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في الشركة الخليجية المنتجة للنفط.
وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مهام الأمير الحاكم أواخر العام الماضي، تلقى خطاب استقالة حكومي من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، يوم السبت، إن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يعتزم تقديم طلب إعفاء من منصبه
إلى أمير البلاد، بعد أن كانت الخلافات بين رئيس الحكومة الكويتية صباح الخالد، وبين نواب مجلس الأمة قد بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية، حيث تم استجواب الصباح
داخل المجلس بخصوص عدد من القضايا.