https://arabic.sputniknews.com/20220402/إعلام-رئيس-الوزراء-الكويتي-يعتزم-تقديم-طلب-إعفاء-من-منصبه-1060757180.html

إعلام: رئيس الوزراء الكويتي يعتزم تقديم طلب إعفاء من منصبه

إعلام: رئيس الوزراء الكويتي يعتزم تقديم طلب إعفاء من منصبه

قالت تقارير إعلامية إن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد يعتزم تقديم طلب إعفاء من منصبه إلى أمير البلاد. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T06:27+0000

2022-04-02T06:27+0000

2022-04-02T06:27+0000

أخبار الكويت اليوم

مجلس الامة

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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، فإن الخالد سوف يطلب من القيادة السياسية إعفاءه من منصبه كرئيس للحكومة.وحول ما يمكن ان يقابل به الطلب، أكد المصدر أن هناك توجها لتكليف رئيس وزراء جديد خلال الفترة المقبلة.وكانت الخلافات بين رئيس الحكومة الكويتية صباح الخالد، وبين نواب مجلس الأمة قد بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية، حيث تم استجواب الصباح داخل المجلس بخصوص عدد من القضايا.يأتي ذلك فيما أكد المصدر أن جلسة الأربعاء المقبل، الموافق الـ6 من أبريل/ نيسان، والتي ستخصص لطرح الثقة في حكومة الخالد، لن تحضرها الحكومة، معللا بأن الخالد سيكون قد تقدم باستقالته قبلها.وحسب وكالة الأنباء الكويتية، دار الاستجواب الذي قدمه 3 نواب معارضين وحضره رئيس الحكومة صباح الخالد، حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة تشهد على الدوام شدا وجذبا ما بين استجوابات مقدمة، ورفض لها وغياب للحكومة عن جلسات المجلس، مما ألقى بظلاله على بعض القوانين التي أثرت على أوضاع الكويت المالية على وجه التحديد.ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/الكويت-10-نواب-تقدموا-بطلب-عدم-تعاون-مع-رئيس-الحكومة-1060623652.html

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أخبار الكويت اليوم, مجلس الامة