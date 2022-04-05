https://arabic.sputniknews.com/20220405/-ستولتنبرغ-لأول-مرة-سنناقش-عبر-اجتماع-للناتو-الدور-الصيني-على-المسرح-العالمي-الذي-يهدد-ديمقراطيتنا-1060861772.html

ستولتنبرغ: لأول مرة سنناقش عبر اجتماع للناتو الدور الصيني على المسرح العالمي الذي يهدد ديمقراطيتنا

ستولتنبرغ: لأول مرة سنناقش عبر اجتماع للناتو الدور الصيني على المسرح العالمي الذي يهدد ديمقراطيتنا

قال أمين عام حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إنه لأول مرة سيناقش عبر اجتماع للناتو الدور الصيني على المسرح العالمي الذي يهدد ديمقراطيات دول الحلف. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T12:52+0000

2022-04-05T12:52+0000

2022-04-05T12:52+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050275906_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d21921ff88e769da0927ebbb9628517.jpg

قال ستولتنبرغ، إن الحلف يتوقع من روسيا ممارسة ضغطا على شرق أوكرانيا وجنوبها للسيطرة على دونباس بأكملها، لافتا إلى أنه سيناقش الدور الصيني لأول مرة على المسرح العالمي، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو غدا، أن من المتوقع ممارسة روسيا ضغطا على شرق وجنوب أوكرانيا للسيطرة على دونباس بأكملها، مبينا أن وزراء خارجية الناتو سيناقشون ما يمكن القيام به في مؤتمر برلين غدا.وبين أمين عام الناتو أنه ولأول مرة سيتم مناقشة الدور الصيني على المسرح العالمي عبر اجتماع للناتو، مستطردا "نرى أن الصين لا ترغب في إدانة العدوان الروسي".ولفت إلى أنه من المُتوقع الاتفاق على تعميق تعاون الناتو في الحد من انتشار السلاح، مضيفا "سنناقش عواقب عدوان روسيا ومستقبل علاقتنا مع موسكو".ويرى ستولتنبرغ أنه ليس بصدد نصح أوكرانيا بنوعية السلام الذي يقبلون به، مجددا التأكيد على أن وظيفة الحلف هي دعم كييف عسكريا وإنسانيا، على حد قوله.وأشار أمين عام الحلف أن الناتو لديه مسؤولية تتمثل في منع توسع النزاع إلى خارج الأراضي الأوكرانية، قائلا إن "المعاناة بالداخل مريعة".واختتم ستولتنبرغ "لا نريد صراعا بين روسيا النووية والناتو"، مضيفا أن أمام الحلف خيار صعب، بين تقديم الدعم وفي نفس الوقت منع توسع النزاع.

https://arabic.sputniknews.com/20220403/ستولتنبرغ-عشرات-الآلاف-من-القوات-الأوكرانية-التي-تقاتل-الروس-تم-تدريبها-بواسطة-الناتو-1060804320.html

https://arabic.sputniknews.com/20220403/ستولتنبرغ-الناتو-درب-عشرات-الآلاف-من-القوات-الأوكرانية-وهي-تقاتل-اليوم-ضد-الروس-1060813755.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم