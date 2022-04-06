https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدفاع-التركية-اكتشافنا-لغما-بحريا-جديدا-في-البحر-الأسود-ونعمل-على-تحييده-1060896758.html
الدفاع التركية: اكتشافنا لغما بحريا جديدا في البحر الأسود ونعمل على تحييده
الدفاع التركية: اكتشافنا لغما بحريا جديدا في البحر الأسود ونعمل على تحييده
أعلنت وزارة الدفاع التركية اكتشاف لغم بحري آخر قبالة سواحل منطقة كيفكين بالبحر الأسود وتعمل على تحييده. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T11:24+0000
2022-04-06T11:24+0000
2022-04-06T11:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
لغم
وزارة الدفاع التركية
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وقالت الوزارة في بيان: "تم العثور على جسم شبيه بالألغام بالقرب من كيفكين (جزيرة بالقرب من ساحل البحر الأسود التركي، في منطقة كاندير إيل كوجالي) على أنه لغم من قبل طائرات الدورية الخاصة بنا. المنطقة محمية. فرق تحت الماء من القيادة البحرية تتدخل لمعالجة اللغم".وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، قالت فيه: "إن القيادة البحرية التركية والأساطيل التركية العسكرية تتخذ كل الاحتياطات ضد تهديد الألغام الذي قد ينشأ في البحر الأسود، وذلك من خلال الوسائل والإمكانيات المتاحة لدينا وفي حال كشفها يتم تدمير الألغام بعناية كبيرة".هذا وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق، عن اكتشاف لغم قبالة ساحل إغنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود) بالقرب من الحدود مع بلغاريا.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن سابقا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بتركيب نحو 420 لغماً في موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم يستبعد الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام التي خرجت عن القضبان إلى مضيق البوسفور وأبعد إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط بسبب التيار.وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بعد اكتشاف الألغام في البحر الأسود، أنه "لا توجد مشاكل في الشحن حتى اللحظة، وتواصل أنقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-التركية-تتخذ-الإجراءات-المناسبة-لمواجهة-خطر-الألغام-في-البحر-الأسود--1060791035.html
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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, لغم, وزارة الدفاع التركية
الدفاع التركية: اكتشافنا لغما بحريا جديدا في البحر الأسود ونعمل على تحييده
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اكتشاف لغم بحري آخر قبالة سواحل منطقة كيفكين بالبحر الأسود وتعمل على تحييده.
وقالت الوزارة في بيان: "تم العثور على جسم شبيه بالألغام بالقرب من كيفكين (جزيرة بالقرب من ساحل البحر الأسود التركي، في منطقة كاندير إيل كوجالي) على أنه لغم من قبل طائرات الدورية الخاصة بنا. المنطقة محمية. فرق تحت الماء من القيادة البحرية تتدخل لمعالجة اللغم".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد مخاطر تواجد الألغام البحرية في البحر الأسود.
وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، قالت فيه: "إن القيادة البحرية التركية والأساطيل التركية العسكرية تتخذ كل الاحتياطات ضد تهديد الألغام الذي قد ينشأ في البحر الأسود، وذلك من خلال الوسائل والإمكانيات المتاحة لدينا وفي حال كشفها يتم تدمير الألغام بعناية كبيرة".
هذا وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق، عن اكتشاف لغم قبالة ساحل إغنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود) بالقرب من الحدود مع بلغاريا.
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن سابقا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بتركيب نحو 420 لغماً في موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم يستبعد الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام التي خرجت عن القضبان إلى مضيق البوسفور وأبعد إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط بسبب التيار.
وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بعد اكتشاف الألغام
في البحر الأسود، أنه "لا توجد مشاكل في الشحن حتى اللحظة، وتواصل أنقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة".