عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدفاع-التركية-اكتشافنا-لغما-بحريا-جديدا-في-البحر-الأسود-ونعمل-على-تحييده-1060896758.html
الدفاع التركية: اكتشافنا لغما بحريا جديدا في البحر الأسود ونعمل على تحييده
الدفاع التركية: اكتشافنا لغما بحريا جديدا في البحر الأسود ونعمل على تحييده
أعلنت وزارة الدفاع التركية اكتشاف لغم بحري آخر قبالة سواحل منطقة كيفكين بالبحر الأسود وتعمل على تحييده. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T11:24+0000
2022-04-06T11:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
لغم
وزارة الدفاع التركية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103367/58/1033675844_0:191:3001:1879_1920x0_80_0_0_ddfea7433e6a1c1c56d27ee19c5c0cd3.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "تم العثور على جسم شبيه بالألغام بالقرب من كيفكين (جزيرة بالقرب من ساحل البحر الأسود التركي، في منطقة كاندير إيل كوجالي) على أنه لغم من قبل طائرات الدورية الخاصة بنا. المنطقة محمية. فرق تحت الماء من القيادة البحرية تتدخل لمعالجة اللغم".وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، قالت فيه: "إن القيادة البحرية التركية والأساطيل التركية العسكرية تتخذ كل الاحتياطات ضد تهديد الألغام الذي قد ينشأ في البحر الأسود، وذلك من خلال الوسائل والإمكانيات المتاحة لدينا وفي حال كشفها يتم تدمير الألغام بعناية كبيرة".هذا وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق، عن اكتشاف لغم قبالة ساحل إغنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود) بالقرب من الحدود مع بلغاريا.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن سابقا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بتركيب نحو 420 لغماً في موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم يستبعد الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام التي خرجت عن القضبان إلى مضيق البوسفور وأبعد إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب التيار.وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بعد اكتشاف الألغام في البحر الأسود، أنه "لا توجد مشاكل في الشحن حتى اللحظة، وتواصل أنقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-التركية-تتخذ-الإجراءات-المناسبة-لمواجهة-خطر-الألغام-في-البحر-الأسود--1060791035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103367/58/1033675844_120:0:2879:2069_1920x0_80_0_0_cd6716c377cba17e35d4a3a35718d6e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, لغم, وزارة الدفاع التركية

الدفاع التركية: اكتشافنا لغما بحريا جديدا في البحر الأسود ونعمل على تحييده

11:24 GMT 06.04.2022
© AP Photo / MARK DUNCANألغام بحرية
ألغام بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / MARK DUNCAN
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع التركية اكتشاف لغم بحري آخر قبالة سواحل منطقة كيفكين بالبحر الأسود وتعمل على تحييده.
وقالت الوزارة في بيان: "تم العثور على جسم شبيه بالألغام بالقرب من كيفكين (جزيرة بالقرب من ساحل البحر الأسود التركي، في منطقة كاندير إيل كوجالي) على أنه لغم من قبل طائرات الدورية الخاصة بنا. المنطقة محمية. فرق تحت الماء من القيادة البحرية تتدخل لمعالجة اللغم".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد مخاطر تواجد الألغام البحرية في البحر الأسود.
وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، قالت فيه: "إن القيادة البحرية التركية والأساطيل التركية العسكرية تتخذ كل الاحتياطات ضد تهديد الألغام الذي قد ينشأ في البحر الأسود، وذلك من خلال الوسائل والإمكانيات المتاحة لدينا وفي حال كشفها يتم تدمير الألغام بعناية كبيرة".
هذا وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق، عن اكتشاف لغم قبالة ساحل إغنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود) بالقرب من الحدود مع بلغاريا.
سفينة البحرية الروسية في البحر الأسود، سيفاستوبل، شبه جزيرة القرم الروسية، 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
الدفاع التركية تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة خطر الألغام في البحر الأسود
3 أبريل, 08:44 GMT
وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن سابقا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بتركيب نحو 420 لغماً في موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم يستبعد الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف الألغام التي خرجت عن القضبان إلى مضيق البوسفور وأبعد إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب التيار.
وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بعد اكتشاف الألغام في البحر الأسود، أنه "لا توجد مشاكل في الشحن حتى اللحظة، وتواصل أنقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала