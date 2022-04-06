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https://arabic.sputniknews.com/20220406/الصين-تحول-معرض-ضخم-إلى-مستشفى-مؤقت-في-72-ساعة-فيديو-1060907340.html
الصين تحول معرضا ضخما إلى مستشفى مؤقت في 72 ساعة... فيديو
الصين تحول معرضا ضخما إلى مستشفى مؤقت في 72 ساعة... فيديو
تواجه الصين زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا خاصة في مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T14:14+0000
2022-04-06T14:16+0000
العالم
الصين
فيروس كورونا
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وتشير الإحصائيات إلى تسجيل أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة في الصين اليوم الأربعاء، بينما بدأ ملايين سكان شنغهاي يخضعون لعمليات مسح واسعة للكشف المبكر عن المصابين.ولمواجهة الزيادة في حجم الإصابات بدأت السلطات الصينية إنشاء مستشفيات ميدانية وتحويل بعض المعارض لمستشفيات مؤقتة، ومنها معرض زهرة الصين، الذي تم تحويله إلى مستشفى مؤقت خلال 72 ساعة فقط.ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد خطوات العمل، الذي تم تنفيذه لتحويل المعرض إلى مستشفى في وقت قياسي.يذكر أن المدينة بدأت الخضوع لإغلاق على مراحل منذ الأسبوع الماضي ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات الصينية لمواجهة العدوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الصين-تسجل-أعلى-معدل-إصابة-بكورونا-منذ-بداية-الوباء-1060894616.html
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العالم, الصين, فيروس كورونا

الصين تحول معرضا ضخما إلى مستشفى مؤقت في 72 ساعة... فيديو

14:14 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 14:16 GMT 06.04.2022)
© REUTERS / Aly Song مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Aly Song
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تواجه الصين زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا خاصة في مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها.
وتشير الإحصائيات إلى تسجيل أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة في الصين اليوم الأربعاء، بينما بدأ ملايين سكان شنغهاي يخضعون لعمليات مسح واسعة للكشف المبكر عن المصابين.
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
الصين تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا منذ بداية الوباء
10:36 GMT
ولمواجهة الزيادة في حجم الإصابات بدأت السلطات الصينية إنشاء مستشفيات ميدانية وتحويل بعض المعارض لمستشفيات مؤقتة، ومنها معرض زهرة الصين، الذي تم تحويله إلى مستشفى مؤقت خلال 72 ساعة فقط.
ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد خطوات العمل، الذي تم تنفيذه لتحويل المعرض إلى مستشفى في وقت قياسي.
يذكر أن المدينة بدأت الخضوع لإغلاق على مراحل منذ الأسبوع الماضي ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات الصينية لمواجهة العدوى.
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