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https://arabic.sputniknews.com/20220406/برلماني-روسي-يعتبر-انضمام-فنلندا-للناتو-سيعرضها-لإجراءات-روسية-انتقامية-1060898668.html
برلماني روسي يعتبر انضمام فنلندا للناتو سيعرضها لإجراءات روسية انتقامية
برلماني روسي يعتبر انضمام فنلندا للناتو سيعرضها لإجراءات روسية انتقامية
اعتبر النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير جباروف، أن قرار القيادة الفنلندية بالانضمام إلى الناتو سيكون "خطأً استراتيجيًا"، وسيجعل... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T12:04+0000
2022-04-06T12:04+0000
روسيا
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وأشار إلى أن هذا البلد يتمتع "بمكانة محايدة"، ولكنه "يلتزم بخط الناتو"، بما في ذلك على المنصات الدولية.وقال البرلماني: "إذا ذهبت القيادة الفنلندية لذلك، فسيكون ذلك خطأً استراتيجيًا".وأشار إلى أنه من الناحية الجغرافية، ففنلندا وروسيا دولتان متجاورتان، وسانت بطرسبرغ تبعد ساعات قليلة عن فنلندا".وشدد جباروف على أن "فنلندا، والتي كانت تتطور بنجاح طوال هذه السنوات بفضل العلاقات التجارية والاقتصادية الوثيقة مع روسيا، ستصبح هدفا، أعتقد أنها (ستكون) مأساة مروعة للشعب الفنلندي بأكمله".وأكد جباروف على أن "شعب فنلندا براغماتي وذكي، ومن غير المحتمل أن يوقع الفنلنديون أنفسهم على بطاقة لتدمير بلادهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/أردوغان-ورئيس-فنلندا-يبحثان-التعاون-الدفاعي-بين-البلدين-1060836318.html
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روسيا

برلماني روسي يعتبر انضمام فنلندا للناتو سيعرضها لإجراءات روسية انتقامية

12:04 GMT 06.04.2022
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فلاديمير جباروف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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اعتبر النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير جباروف، أن قرار القيادة الفنلندية بالانضمام إلى الناتو سيكون "خطأً استراتيجيًا"، وسيجعل البلاد هدفًا "للإجراءات الانتقامية الروسية".
وأشار إلى أن هذا البلد يتمتع "بمكانة محايدة"، ولكنه "يلتزم بخط الناتو"، بما في ذلك على المنصات الدولية.
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وقال البرلماني: "إذا ذهبت القيادة الفنلندية لذلك، فسيكون ذلك خطأً استراتيجيًا".
وأشار إلى أنه من الناحية الجغرافية، ففنلندا وروسيا دولتان متجاورتان، وسانت بطرسبرغ تبعد ساعات قليلة عن فنلندا".
وشدد جباروف على أن "فنلندا، والتي كانت تتطور بنجاح طوال هذه السنوات بفضل العلاقات التجارية والاقتصادية الوثيقة مع روسيا، ستصبح هدفا، أعتقد أنها (ستكون) مأساة مروعة للشعب الفنلندي بأكمله".
وأكد جباروف على أن "شعب فنلندا براغماتي وذكي، ومن غير المحتمل أن يوقع الفنلنديون أنفسهم على بطاقة لتدمير بلادهم".
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