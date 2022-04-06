https://arabic.sputniknews.com/20220406/بوتين-يهنئ-نظيره-الصربي-بتجديد-ولايته-ويتفقان-على-توسيع-الشراكة-الاستراتيجية-وقطاع-الطاقة-1060895113.html
بوتين يهنئ نظيره الصربي بتجديد ولايته ويتفقان على توسيع "الشراكة الاستراتيجية وقطاع الطاقة"
بوتين يهنئ نظيره الصربي بتجديد ولايته ويتفقان على توسيع "الشراكة الاستراتيجية وقطاع الطاقة"
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الأربعاء. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:56+0000
2022-04-06T10:56+0000
2022-04-06T10:56+0000
روسيا
صربيا
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وذكرت بيان الخدمة أن "بوتين هنأ الزعيم الصربي على فوزه المقنع في الانتخابات الرئاسية في 3 أبريل/ نيسان، وكذلك على نجاح الحزب التقدمي الصربي الذي يقوده في انتخابات برلمانية مبكرة".وذكر البيان أنه قد "تم التأكيد على النية المشتركة لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الصربية، وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك في قطاع الطاقة".وجاء في البيان: "تم تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية، بما في ذلك الوضع في كوسوفو، وبناءً على طلب ألكسندر فوتشيتش، كشف فلاديمير بوتين عن التقدم المحرز في المفاوضات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين".وذكرت الخدمة الصحفية أنه قد تم الاتفاق على "مواصلة الاتصالات الشخصية".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الصينية-عقوبات-الولايات-المتحدة-ضد-روسيا-تسببت-بنقص-الطاقة-في-أوروبا-1060893654.html
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روسيا, صربيا
بوتين يهنئ نظيره الصربي بتجديد ولايته ويتفقان على توسيع "الشراكة الاستراتيجية وقطاع الطاقة"
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أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الأربعاء.
وذكرت بيان الخدمة أن "بوتين هنأ الزعيم الصربي على فوزه المقنع في الانتخابات الرئاسية في 3 أبريل/ نيسان، وكذلك على نجاح الحزب التقدمي الصربي الذي يقوده في انتخابات برلمانية مبكرة".
وذكر البيان أنه قد "تم التأكيد على النية المشتركة لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الصربية، وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك في قطاع الطاقة".
وجاء في البيان
: "تم تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية، بما في ذلك الوضع في كوسوفو، وبناءً على طلب ألكسندر فوتشيتش، كشف فلاديمير بوتين عن التقدم المحرز في المفاوضات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين".
وذكرت الخدمة الصحفية أنه قد تم الاتفاق على "مواصلة الاتصالات الشخصية".