https://arabic.sputniknews.com/20220405/الغرب-يحاول-أن-يلوي-ذراع-صربيا-بسبب-تعاونها-مع-روسيا-1060862630.html

الغرب يحاول أن "يلوي ذراع" صربيا بسبب تعاونها مع روسيا

الغرب يحاول أن "يلوي ذراع" صربيا بسبب تعاونها مع روسيا

قال السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتان خارتشينكو، إن الغرب يحاول أن "يلوي أذرع" بلغراد بسبب تعاونها مع موسكو، مشيرا إلى أن الضغط سيزداد فقط. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T13:05+0000

2022-04-05T13:05+0000

2022-04-05T13:05+0000

العالم

روسيا

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وقال السفير على الهواء مباشرة على قناة "روسيا 24": "القوة ليست الكلمة الصحيحة، إن الضغط هائل، هناك ضغط صارخ وغير رسمي".وتابع السفير الروسي قائلا: "إنه مجرد لي ذراع. بالطبع، نتوقع، بوجود مثل القيادة الصربية، أن يستمر هذا الضغط".هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، ألكسندر فوتشيتش بفوزه في الانتخابات الرئاسية في صربيا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.وجاء في الرسالة أن "رئيس روسيا الاتحادية بوتين أرسل برقية تهنئة إلى ألكسندر فوتشيتش بمناسبة فوزه المقنع في الانتخابات الرئاسية في جمهورية صربيا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "نتائج التصويت تؤكد الدعم الواسع للمواطنين الصرب لمسار ألكسندر فوتشيتش الهادف إلى حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملحة واتباع سياسة خارجية مستقلة".وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.وفاز الرئيس الصربي الحالي بالانتخابات الرئاسية بعد حصد حوالي مليونين و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60% من الأصوات.وجرت الانتخابات الرئاسية الصربية والانتخابات البرلمانية المبكرة في 3 أبريل/ نيسان الجاري، في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل الدولة، وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/الكرملين-بوتين-يهنئ-فوتشيتش-بفوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-في-صربيا-1060827382.html

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