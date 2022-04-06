https://arabic.sputniknews.com/20220406/تطورات-جديدة-بشأن-إعادة-مباراة-الجزائر-والكاميرون-في-تصفيات-كأس-العالم-2022-1060890215.html
تطورات جديدة بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022
تطورات جديدة بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن "الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مباراته والكاميرون سيناقش في 21... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:11+0000
2022-04-06T09:11+0000
2022-04-06T09:11+0000
الجزائر
أخبار الكاميرون اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وقال الاتحاد الجزائري، في بيانا له، إن "الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أبريل الجاري".وطلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس الماضي، بإعادة مباراة الكاميرون في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وقال الاتحاد الجزائري، في بيانه، إنه "تقدم بِطعن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم"، مطالبا بِإعادة تنظيم المباراة، وفتح تحقيق ضد الحكم الغامبي غاساما وبقية الطاقم.ووصف البيان أسلوب إدارة الحكم بكاري غاساما بـ "الفاضح"، الذي "شوّه المباراة"، مضيفا أن الجزائر ستلجأ إلى كلّ الوسائل القانونية المتاحة، لِاستعادة حقوقها المرادفة لِإعادة المباراة.وكان المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "مصطفى تشاكر" ليتفوق منتخب "الأسود" في المواجهات المباشرة، بعد فوز "محاربي الصحراء" في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة (1-0).وصعد المنتخب الكاميروني لنهائيات كأس العالم برفقة الرباعي الأفريقي غانا والسنغال وتونس والمغرب.
الجزائر
أخبار الكاميرون اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الجزائر, أخبار الكاميرون اليوم, بطولة كأس العالم 2022
تطورات جديدة بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن "الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مباراته والكاميرون سيناقش في 21 أبريل/ نيسان الجاري".
وقال الاتحاد الجزائري، في بيانا له، إن "الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أبريل الجاري".
وطلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس الماضي، بإعادة مباراة الكاميرون
في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وقال الاتحاد الجزائري، في بيانه، إنه "تقدم بِطعن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم"، مطالبا بِإعادة تنظيم المباراة، وفتح تحقيق ضد الحكم الغامبي غاساما وبقية الطاقم.
ووصف البيان أسلوب إدارة الحكم بكاري غاساما بـ "الفاضح"، الذي "شوّه المباراة"، مضيفا أن الجزائر ستلجأ إلى كلّ الوسائل القانونية المتاحة، لِاستعادة حقوقها المرادفة لِإعادة المباراة.
وكان المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب الجزائري
بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "مصطفى تشاكر" ليتفوق منتخب "الأسود" في المواجهات المباشرة، بعد فوز "محاربي الصحراء" في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة (1-0).
وصعد المنتخب الكاميروني لنهائيات كأس العالم برفقة الرباعي الأفريقي غانا والسنغال وتونس والمغرب.