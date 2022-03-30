https://arabic.sputniknews.com/20220330/جمال-بلماضي-يسقط-على-الأرض-باكيا-ويوجه-رسالة-مؤثرة-عقب-الفشل-في-التأهل-للمونديال-فيديو-1060661842.html
جمال بلماضي يسقط على الأرض باكيا ويوجه رسالة مؤثرة عقب الفشل في التأهل للمونديال... فيديو
جمال بلماضي يسقط على الأرض باكيا ويوجه رسالة مؤثرة عقب الفشل في التأهل للمونديال... فيديو
سقط جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على الأرض باكيا بسبب خسارة منتخب بلاده لفرصة التأهل إلى كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:28+0000
2022-03-30T15:28+0000
2022-03-30T15:28+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
الجزائر
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وفقد منتخب الجزائر فرصة التأهل للمونديال، أمس الأربعاء، في اللحظات الأخيرة بعدما خسر أمام منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.وقال بلماضي إنه يتحمل مسؤولية هذه النتيجة كاملة، مضيفا: "سيمر المنتخب الجزائري بأوقات صعبة خلال الأشهر المقبلة لكن علينا النهوض مجددا".وقال المدير الفني للمنتخب الجزائري إن أشياء جميلة ستحدث في المستقبل بغض النظر عن بقائه أو رحيله.وتحدث بلماضي عن تعرض المنتخب الجزائري لظلم تحكيمي منذ فترة طويلة، مضيفا: "أصبح الحكام لا يحترمون منتخبنا".يذكر أن المنتخب الجزائري فاز في مباراة الذهاب أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم بهدف نظيف، لكنه انهزم على أرضه في مباراة الإياب، التي أقيمت، أمس الأربعاء (2- 1) مما مكن الكاميرون من الصعود إلى نهائيات كأس العالم بفارق الأهداف خارج أرضه.
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سبوتنيك عربي
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022, الجزائر
جمال بلماضي يسقط على الأرض باكيا ويوجه رسالة مؤثرة عقب الفشل في التأهل للمونديال... فيديو
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سقط جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على الأرض باكيا بسبب خسارة منتخب بلاده لفرصة التأهل إلى كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.
وفقد منتخب الجزائر فرصة التأهل للمونديال، أمس الأربعاء، في اللحظات الأخيرة بعدما خسر أمام منتخب الكاميرون
بهدفين مقابل هدف.
وقال بلماضي إنه يتحمل مسؤولية هذه النتيجة كاملة، مضيفا: "سيمر المنتخب الجزائري بأوقات صعبة خلال الأشهر المقبلة لكن علينا النهوض مجددا".
وتابع: "سأرحل عندما أشعر أنني لا أستطيع تقديم إضافة سأرحل"، مضيفا: "سأفكر في ذلك خلال الأيام القادمة".
وقال المدير الفني للمنتخب الجزائري
إن أشياء جميلة ستحدث في المستقبل بغض النظر عن بقائه أو رحيله.
وتحدث بلماضي عن تعرض المنتخب الجزائري لظلم تحكيمي منذ فترة طويلة، مضيفا: "أصبح الحكام لا يحترمون منتخبنا".
يذكر أن المنتخب الجزائري
فاز في مباراة الذهاب أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم بهدف نظيف، لكنه انهزم على أرضه في مباراة الإياب، التي أقيمت، أمس الأربعاء (2- 1) مما مكن الكاميرون من الصعود إلى نهائيات كأس العالم بفارق الأهداف خارج أرضه.