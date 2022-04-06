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دول البلطيق في طليعة الهستيريا المعادية لروسيا
دول البلطيق في طليعة الهستيريا المعادية لروسيا
تطرد دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 دبلوماسي روسي، وتخطط لإدخال حزمة خامسة من العقوبات التي تهدد بفرض حصار اقتصادي على منطقة كالينينغراد الروسية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
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كل هذا على خلفية الاستفزاز الإجرامي في بوتشا الأوكرانية.وحسب التقليد العام، لاتفيا وليتوانيا في المقدمة، تطالب جمهوريات البلطيق بقطع العلاقات مع موسكو بشكل كامل.اقرأ أيضا - الحصيلة الكاملة للدبلوماسيين الروس الذين طردوا من دول الغرب
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دول البلطيق في طليعة الهستيريا المعادية لروسيا

10:23 GMT 06.04.2022
© Sputnikدول البلطيق في طليعة الهستيريا المعادية لروسيا
دول البلطيق في طليعة الهستيريا المعادية لروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik
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تطرد دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 دبلوماسي روسي، وتخطط لإدخال حزمة خامسة من العقوبات التي تهدد بفرض حصار اقتصادي على منطقة كالينينغراد الروسية.
كل هذا على خلفية الاستفزاز الإجرامي في بوتشا الأوكرانية.
وحسب التقليد العام، لاتفيا وليتوانيا في المقدمة، تطالب جمهوريات البلطيق بقطع العلاقات مع موسكو بشكل كامل.
اقرأ أيضا - الحصيلة الكاملة للدبلوماسيين الروس الذين طردوا من دول الغرب
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