https://arabic.sputniknews.com/20220406/دول-البلطيق-في-طليعة-الهستيريا-المعادية-لروسيا-1060894130.html
دول البلطيق في طليعة الهستيريا المعادية لروسيا
دول البلطيق في طليعة الهستيريا المعادية لروسيا
تطرد دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 دبلوماسي روسي، وتخطط لإدخال حزمة خامسة من العقوبات التي تهدد بفرض حصار اقتصادي على منطقة كالينينغراد الروسية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:23+0000
2022-04-06T10:23+0000
2022-04-06T10:23+0000
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كل هذا على خلفية الاستفزاز الإجرامي في بوتشا الأوكرانية.وحسب التقليد العام، لاتفيا وليتوانيا في المقدمة، تطالب جمهوريات البلطيق بقطع العلاقات مع موسكو بشكل كامل.اقرأ أيضا - الحصيلة الكاملة للدبلوماسيين الروس الذين طردوا من دول الغرب
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وسائط متعددة, صور
دول البلطيق في طليعة الهستيريا المعادية لروسيا
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تطرد دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 دبلوماسي روسي، وتخطط لإدخال حزمة خامسة من العقوبات التي تهدد بفرض حصار اقتصادي على منطقة كالينينغراد الروسية.
كل هذا على خلفية الاستفزاز الإجرامي في بوتشا الأوكرانية.
وحسب التقليد العام، لاتفيا وليتوانيا في المقدمة، تطالب جمهوريات البلطيق بقطع العلاقات مع موسكو
بشكل كامل.