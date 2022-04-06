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https://arabic.sputniknews.com/20220406/كلوب-يحسم-الجدل-بشأن-التعاقد-مع-هالاند-1060893767.html
كلوب يحسم الجدل بشأن التعاقد مع هالاند
كلوب يحسم الجدل بشأن التعاقد مع هالاند
حسم المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب، الجدل بشأن التعاقد مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:18+0000
2022-04-06T10:18+0000
رياضة
ليفربول
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وحسب شبكة "سكاي سبورتس"، قال كلوب في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية اليوم الأربعاء، إنه غير مهتم بمحاولة التعاقد مع هالاند.وأضاف كلوب لوسائل إعلام ألمانية "لن نقترب من هذه الأرقام. الأرقام التي يتم طرحها جنونية ولا علاقة لنا بها. لا توجد فرصة، وهذا شيء لا أريده بصراحة".وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن التكلفة الإجمالية للتعاقد مع هالاند في صفقة لعدة سنوات قد تتجاوز 300 مليون يورو بما في ذلك راتبه ورسوم الوكيل والمكافآت المرتبطة بالمنافسة على مدى عدة مواسم.ومن المقرر أن يغادر هالاند البالغ عمره 21 عاما النادي الألماني في نهاية الموسم وسط اهتمام كبير من كل الأندية الأوروبية البارزة تقريبا بالتعاقد معه.وذكرت تقارير أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 75 مليون يورو (82 مليون دولار).وأضافت أن أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ترغب في التعاقد مع هالاند الذي سجل 16 هدفا في 18 مباراة بالدوري مع دورتموند هذا الموسم وصنع خمسة.كما سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا و4 أهداف في مباراتين في كأس ألمانيا رغم غيابه عدة أسابيع بسبب الإصابة.وترك هالاند بصمة كبيرة خلال عامين ونصف العام في دورتموند حيث سجل 27 هدفا في 28 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي و13 هدفا في 15 مباراة بعد وصوله في يناير/ كانون الثاني 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/هالاند-يؤكد-أن-دورتموند-يضغط-عليه-لاتخاذ-قرار-بشأن-مستقبله-1056217734.html
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رياضة, ليفربول

كلوب يحسم الجدل بشأن التعاقد مع هالاند

10:18 GMT 06.04.2022
© REUTERS / GUENTER SCHIFFMANNالنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني
النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / GUENTER SCHIFFMANN
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حسم المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب، الجدل بشأن التعاقد مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.
وحسب شبكة "سكاي سبورتس"، قال كلوب في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية اليوم الأربعاء، إنه غير مهتم بمحاولة التعاقد مع هالاند.
وأضاف كلوب لوسائل إعلام ألمانية "لن نقترب من هذه الأرقام. الأرقام التي يتم طرحها جنونية ولا علاقة لنا بها. لا توجد فرصة، وهذا شيء لا أريده بصراحة".
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن التكلفة الإجمالية للتعاقد مع هالاند في صفقة لعدة سنوات قد تتجاوز 300 مليون يورو بما في ذلك راتبه ورسوم الوكيل والمكافآت المرتبطة بالمنافسة على مدى عدة مواسم.
ومن المقرر أن يغادر هالاند البالغ عمره 21 عاما النادي الألماني في نهاية الموسم وسط اهتمام كبير من كل الأندية الأوروبية البارزة تقريبا بالتعاقد معه.
النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
هالاند يؤكد أن دورتموند يضغط عليه لاتخاذ قرار بشأن مستقبله
15 يناير, 06:27 GMT
وذكرت تقارير أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 75 مليون يورو (82 مليون دولار).

وأضافت أن أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ترغب في التعاقد مع هالاند الذي سجل 16 هدفا في 18 مباراة بالدوري مع دورتموند هذا الموسم وصنع خمسة.

كما سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا و4 أهداف في مباراتين في كأس ألمانيا رغم غيابه عدة أسابيع بسبب الإصابة.

وترك هالاند بصمة كبيرة خلال عامين ونصف العام في دورتموند حيث سجل 27 هدفا في 28 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي و13 هدفا في 15 مباراة بعد وصوله في يناير/ كانون الثاني 2020.
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