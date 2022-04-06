كلوب يحسم الجدل بشأن التعاقد مع هالاند
حسم المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب، الجدل بشأن التعاقد مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.
وحسب شبكة "سكاي سبورتس"، قال كلوب في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية اليوم الأربعاء، إنه غير مهتم بمحاولة التعاقد مع هالاند.
وأضاف كلوب لوسائل إعلام ألمانية "لن نقترب من هذه الأرقام. الأرقام التي يتم طرحها جنونية ولا علاقة لنا بها. لا توجد فرصة، وهذا شيء لا أريده بصراحة".
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن التكلفة الإجمالية للتعاقد مع هالاند في صفقة لعدة سنوات قد تتجاوز 300 مليون يورو بما في ذلك راتبه ورسوم الوكيل والمكافآت المرتبطة بالمنافسة على مدى عدة مواسم.
ومن المقرر أن يغادر هالاند البالغ عمره 21 عاما النادي الألماني في نهاية الموسم وسط اهتمام كبير من كل الأندية الأوروبية البارزة تقريبا بالتعاقد معه.
15 يناير, 06:27 GMT
وذكرت تقارير أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 75 مليون يورو (82 مليون دولار).
وأضافت أن أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ترغب في التعاقد مع هالاند الذي سجل 16 هدفا في 18 مباراة بالدوري مع دورتموند هذا الموسم وصنع خمسة.
كما سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا و4 أهداف في مباراتين في كأس ألمانيا رغم غيابه عدة أسابيع بسبب الإصابة.
وترك هالاند بصمة كبيرة خلال عامين ونصف العام في دورتموند حيث سجل 27 هدفا في 28 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي و13 هدفا في 15 مباراة بعد وصوله في يناير/ كانون الثاني 2020.
وأضافت أن أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ترغب في التعاقد مع هالاند الذي سجل 16 هدفا في 18 مباراة بالدوري مع دورتموند هذا الموسم وصنع خمسة.
كما سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا و4 أهداف في مباراتين في كأس ألمانيا رغم غيابه عدة أسابيع بسبب الإصابة.
وترك هالاند بصمة كبيرة خلال عامين ونصف العام في دورتموند حيث سجل 27 هدفا في 28 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي و13 هدفا في 15 مباراة بعد وصوله في يناير/ كانون الثاني 2020.