https://arabic.sputniknews.com/20220407/إعلام-الإدارة-الأمريكية-عرضت-على-إسرائيل-لقاء-الفلسطينيين-في-البيت-الأبيض-أكثر-من-مرة-1060951072.html

إعلام: الإدارة الأمريكية عرضت على إسرائيل لقاء الفلسطينيين في البيت الأبيض أكثر من مرة

إعلام: الإدارة الأمريكية عرضت على إسرائيل لقاء الفلسطينيين في البيت الأبيض أكثر من مرة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن اقتراح الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية عقد لقاء مع الفلسطينيين في البيت الأبيض. 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T16:44+0000

2022-04-07T16:44+0000

2022-04-07T16:44+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الخميس، عن خمسة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الاقتراح الأمريكي سبق طرحه مرتين خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتمت مناقشته سرا.وأكدت المصادر الأمريكية والإسرائيلية أن إدارة الرئيس جو بايدن رغبت في عقد لقاء موسع يجمع الإسرائيليين والفلسطينيين بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من مصر والأردن ومعهم ممثلين أمريكيين أيضا، ولكن إسرائيل كانت تتحفظ، دوما على الاقتراح الأمريكي.وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت الأمر سرا ولم ترفض عقد اللقاء، ولكن كان دوما لنفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي تحفظات معينة، والآن بعد خسارة حكومة بينيت الأغلبية، فإن فرص عقد مثل هذا اللقاء باتت ضعيفة.وأضاف الموقع أن 3 من كبار المسؤولين السابقين والحاليين في إدارة الرئيس جو بايدن، ومعهم 2 من كبار المسؤولين الإسرائيليين قد أوضحوا أنه في شهر كانون الأول/ديسمبر 2021، اقترح البيت الأبيض على مكتب نفتالي بينيت عقد اجتماع موسع في واشنطن، يضم مستشاري الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي، مع ممثلين من مصر والأردن، بدعوى تعزيز التعاون الأمني ​​والاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين.وتجدد الاقتراح الأمريكي مرة ثانية في شهر فبراير/شباط الماضي، ولكن بينيت لم يعط إجابة واضحة وتحفظ على عقد اللقاء.ورجح الموقع الإلكتروني عدم عقد مثل هذا اللقاء في الوقت الراهن، نتيجة للتصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية، وكذلك بعد انسحاب عضوة كنيست من الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, جو بايدن, مصر, العالم العربي