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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء في 6 دول عربية
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء في 6 دول عربية
حذرت وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة "يونيسيف" اليوم الخميس، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة الأوكرانية يزيد من مخاطر سوء التغذية لملايين... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T19:30+0000
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وأضافت الوكالة أن العائلات تكافح من أجل وضع الطعام على المائدة خلال شهر رمضان المبارك. تضررت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة من الحروب والفقر والوباء الذي زاد الوضع تأزما.تمثل أوكرانيا وروسيا ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، التي تعتمد عليها دول الشرق الأوسط لإطعام ملايين الأشخاص الذين يعيشون على الخبز المدعوم والمعكرونة بأسعار معقولة. كما أنهما من كبار المصدرين للحبوب الأخرى وزيت بذور عباد الشمس المستخدم في الطهي.وحذرت "يونيسف" من أنه إذا استمر الوضع فسيؤثر بشدة على الأطفال في المنطقة، خاصة في مصر ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، وهي دول كانت تعاني من صراعات أو أزمات اقتصادية حادة حتى قبل تأزم الوضع في أوروبا، حسبما نقلت "بلومبيرغ".وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في ظل النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والوباء وأزمة أوكرانيا، تشهد المنطقة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية، ومن المرجح أن يزداد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية زيادة كبيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220405/بوتين-الوضع-في-سوق-الغذاء-العالمي-أصبح-أكثر-تعقيدا-آخر-عامين-بسبب-السلوك-الخاطئ-للغرب-1060863465.html
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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء في 6 دول عربية

19:30 GMT 07.04.2022
© REUTERS / Hayam Adelنور الصباح، 35 عامًا، تحمل الخبز على رأسها، تصعد اسلم منزلها، قبيل إفطار رمضان في بني سويف، مصر، 10 أبريل 2021
نور الصباح، 35 عامًا، تحمل الخبز على رأسها، تصعد اسلم منزلها، قبيل إفطار رمضان في بني سويف، مصر، 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Hayam Adel
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حذرت وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة "يونيسيف" اليوم الخميس، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة الأوكرانية يزيد من مخاطر سوء التغذية لملايين الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت الوكالة أن العائلات تكافح من أجل وضع الطعام على المائدة خلال شهر رمضان المبارك. تضررت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة من الحروب والفقر والوباء الذي زاد الوضع تأزما.
تمثل أوكرانيا وروسيا ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، التي تعتمد عليها دول الشرق الأوسط لإطعام ملايين الأشخاص الذين يعيشون على الخبز المدعوم والمعكرونة بأسعار معقولة. كما أنهما من كبار المصدرين للحبوب الأخرى وزيت بذور عباد الشمس المستخدم في الطهي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
بوتين: الوضع في سوق الغذاء العالمي أصبح أكثر تعقيدا بسبب السلوك الخاطئ للغرب
5 أبريل, 13:16 GMT
وحذرت "يونيسف" من أنه إذا استمر الوضع فسيؤثر بشدة على الأطفال في المنطقة، خاصة في مصر ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، وهي دول كانت تعاني من صراعات أو أزمات اقتصادية حادة حتى قبل تأزم الوضع في أوروبا، حسبما نقلت "بلومبيرغ".
وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في ظل النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والوباء وأزمة أوكرانيا، تشهد المنطقة ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية، ومن المرجح أن يزداد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية زيادة كبيرة".
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