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https://arabic.sputniknews.com/20220407/البيت-الأبيض-أمريكا-تجري-اتصالات-مع-الصين-بشأن-العقوبات-على-روسيا-1060955891.html
البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات مع الصين بشأن العقوبات على روسيا
البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات مع الصين بشأن العقوبات على روسيا
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تعتزم إجراء اتصالات مع الصين قريبًا بشأن الوضع حول أوكرانيا والعقوبات على روسيا،... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T19:26+0000
2022-04-07T19:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
روسيا
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وأضافت بساكي في إفادة صحفية: "أتوقع أن نجري محادثات مع الصين، ستؤثر، من بين أمور أخرى، على توقعاتنا فيما يتعلق بمراعاة الجانب الصيني للعقوبات ضد روسيا وحقيقة أن الصين لا تقدم دعما ماديا لروسيا".ورفضت بساكي الكشف عن القنوات التي يخطط من خلالها مثل هذا الحوار.وأضافت بساكي: "في خضم ذلك، أتوقع أن تتم مثل هذه المناقشات بالفعل".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، 7 نيسان/ أبريل، صرحت بساكي أن "رئيس الولايات المتحدة يدعم مبادرات تشديد اللوائح في التجارة مع روسيا وبيلاروسيا، وكذلك حظر واردات منتجات الطاقة الروسية، وينوي التوقيع على القوانين ذات الصلة".وأضافت بساكي في إفادة صحفية أن "الرئيس يدعم بالتأكيد هذه المبادرات ويعتزم التوقيع على القانون".
https://arabic.sputniknews.com/20220407/أمريكا-تجمد-قناة-اتصال-مع-روسيا-خاصة-بالتعاون-في-مجال-الأمن-السيبراني-1060955685.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا

البيت الأبيض: أمريكا تجري اتصالات مع الصين بشأن العقوبات على روسيا

19:26 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 19:27 GMT 07.04.2022)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالسكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تعتزم إجراء اتصالات مع الصين قريبًا بشأن الوضع حول أوكرانيا والعقوبات على روسيا، ولكنها ليست مستعدة بعد للكشف عن القنوات التي سيجري مثل هذا الحوار عبرها".
وأضافت بساكي في إفادة صحفية: "أتوقع أن نجري محادثات مع الصين، ستؤثر، من بين أمور أخرى، على توقعاتنا فيما يتعلق بمراعاة الجانب الصيني للعقوبات ضد روسيا وحقيقة أن الصين لا تقدم دعما ماديا لروسيا".
ورفضت بساكي الكشف عن القنوات التي يخطط من خلالها مثل هذا الحوار.
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
أمريكا تجمد قناة اتصال مع روسيا خاصة بالتعاون في مجال الأمن السيبراني
19:17 GMT
وأضافت بساكي: "في خضم ذلك، أتوقع أن تتم مثل هذه المناقشات بالفعل".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، 7 نيسان/ أبريل، صرحت بساكي أن "رئيس الولايات المتحدة يدعم مبادرات تشديد اللوائح في التجارة مع روسيا وبيلاروسيا، وكذلك حظر واردات منتجات الطاقة الروسية، وينوي التوقيع على القوانين ذات الصلة".
وأضافت بساكي في إفادة صحفية أن "الرئيس يدعم بالتأكيد هذه المبادرات ويعتزم التوقيع على القانون".
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