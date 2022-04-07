https://arabic.sputniknews.com/20220407/الخارجية-الروسية-لا-تعتبر-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-تهديدا-وجوديا-لروسيا-1060952137.html
الكرملين لا يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو "تهديدا وجوديا" لروسيا
الكرملين لا يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو "تهديدا وجوديا" لروسيا
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه "لا يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدًا وجوديًا لروسيا". 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T17:22+0000
2022-04-07T17:22+0000
2022-04-07T17:24+0000
روسيا
الناتو
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ورد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدًا وجوديًا لروسيا، الأمر الذي "قد يؤدي إلى استخدام أسلحة نووية".حيث أجاب: "ماذا تقصد؟ المزيد من التوسع في حلف شمال الأطلسي؟ لا، لا أعتقد ذلك".وذكر أنه لا يعتبر العقوبات الاقتصادية المفروضة والضغط الممارس تهديدًا وجوديًا لروسيا، وقال بيسكوف "لا، نحن نعيش تحت العقوبات منذ عقدين من الزمن، نحن معتادون بالفعل على هذا الوضع، وبدأنا الاستعداد لهذه العقوبات منذ عام".واعتبر النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير جباروف، في 6 نيسان/ أبريل، أن قرار القيادة الفنلندية بالانضمام إلى الناتو سيكون "خطأً استراتيجيًا"، وسيجعل البلاد هدفًا "للإجراءات الانتقامية الروسية".وأشار إلى أن هذا البلد يتمتع "بمكانة محايدة"، ولكنه "يلتزم بخط الناتو"، بما في ذلك على المنصات الدولية.وقال البرلماني: "إذا ذهبت القيادة الفنلندية لذلك، فسيكون ذلك خطأً استراتيجيًا".وأشار إلى أنه من الناحية الجغرافية، ففنلندا وروسيا دولتان متجاورتان، وسانت بطرسبورغ تبعد ساعات قليلة عن فنلندا".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/فنلندا-تستأنف-ربط-السكك-الحديدية-مع-روسيا-1060645425.html
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روسيا, الناتو
الكرملين لا يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو "تهديدا وجوديا" لروسيا
17:22 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 17:24 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه "لا يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدًا وجوديًا لروسيا".
ورد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدًا وجوديًا لروسيا، الأمر الذي "قد يؤدي إلى استخدام أسلحة نووية".
حيث أجاب: "ماذا تقصد؟ المزيد من التوسع في حلف شمال الأطلسي؟ لا، لا أعتقد ذلك".
وذكر أنه لا يعتبر العقوبات الاقتصادية المفروضة والضغط الممارس تهديدًا وجوديًا لروسيا، وقال بيسكوف "لا، نحن نعيش تحت العقوبات منذ عقدين من الزمن، نحن معتادون بالفعل على هذا الوضع، وبدأنا الاستعداد لهذه العقوبات منذ عام".
واعتبر النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير جباروف، في 6 نيسان/ أبريل، أن قرار القيادة الفنلندية بالانضمام إلى الناتو سيكون "خطأً استراتيجيًا"، وسيجعل البلاد هدفًا "للإجراءات الانتقامية الروسية".
وأشار إلى أن هذا البلد يتمتع "بمكانة محايدة"، ولكنه "يلتزم بخط الناتو"، بما في ذلك على المنصات الدولية.
وقال البرلماني
: "إذا ذهبت القيادة الفنلندية لذلك، فسيكون ذلك خطأً استراتيجيًا".
وأشار إلى أنه من الناحية الجغرافية، ففنلندا وروسيا دولتان متجاورتان، وسانت بطرسبورغ تبعد ساعات قليلة عن فنلندا".