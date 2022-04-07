https://arabic.sputniknews.com/20220407/الدفاع-التركية-دول-البحر-الأسود-تبحث-حرب-أوكرانيا-والألغام-الشاردة-1060927151.html
الدفاع التركية: دول البحر الأسود تبحث حرب أوكرانيا والألغام الشاردة
الدفاع التركية: دول البحر الأسود تبحث حرب أوكرانيا والألغام الشاردة
أكدت وزارة الدفاع التركية أن وزراء دفاع الدول المطلة على البحر الأسود أجروا مكالمة عبر رابط فيديو، اليوم الخميس، لمناقشة الحرب في أوكرانيا والألغام التي تجرفها... 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T08:13+0000
2022-04-07T08:13+0000
2022-04-07T08:33+0000
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وقالت الوزارة في بيان إن "وزراء دفاع تركيا وبلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا التقوا عبر رابط فيديو بدعوة من تركيا"، مضيفة أنهم عقدوا محادثات "فعالة جدا".وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأربعاء، تفكيك لغم بحري تم رصده قبالة سواحل إسطنبول على البحر الأسود.ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للوزارة، أن طائرات المراقبة والدورية البحرية تأكدت من أن كون الجسم العائم في المنطقة المذكورة هو لغم بحري.وأوضح البيان أن فرق "الدفاع تحت الماء" توجهت بشكل مباشر إلى المنطقة لتفكيك اللغم.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن فريق غوص عسكري أبطل مفعول لغم بحري انجرف قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد.وسبق لتركيا أن قامت بتفكيك عدة ألغام منجرفة إلى مياهها الإقليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/تركيا-تعلن-تفكيك-لغم-بحري-قبالة-سواحل-إسطنبول-1060909840.html
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أخبار تركيا اليوم, ألغام, البحر الأسود, أخبار أوكرانيا
الدفاع التركية: دول البحر الأسود تبحث حرب أوكرانيا والألغام الشاردة
08:13 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 07.04.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع التركية أن وزراء دفاع الدول المطلة على البحر الأسود أجروا مكالمة عبر رابط فيديو، اليوم الخميس، لمناقشة الحرب في أوكرانيا والألغام التي تجرفها مياه البحر، والأمن الإقليمي.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزراء دفاع تركيا وبلغاريا وجورجيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا التقوا عبر رابط فيديو بدعوة من تركيا"، مضيفة أنهم عقدوا محادثات "فعالة جدا".
وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عقب الاجتماع، حسب ما قالت الوزارة، قائلا: "إلى جانب الألغام، تم التأكيد على أهمية التعاون في البحر الأسود من أجل تحقيق السلام والهدوء والاستقرار"، وتابع أن الوزراء بحثوا الخطوات الممكنة للتخفيف من الأزمة الإنسانية وتوصيل المساعدات لأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأربعاء، تفكيك لغم بحري تم رصده قبالة سواحل إسطنبول على البحر الأسود.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن بيان للوزارة، أن طائرات المراقبة والدورية البحرية تأكدت من أن كون الجسم العائم في المنطقة المذكورة هو لغم بحري.
وأوضح البيان أن فرق "الدفاع تحت الماء" توجهت بشكل مباشر إلى المنطقة لتفكيك اللغم.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن فريق غوص عسكري أبطل مفعول لغم بحري
انجرف قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد.
وسبق لتركيا أن قامت بتفكيك عدة ألغام منجرفة إلى مياهها الإقليمية.