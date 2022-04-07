https://arabic.sputniknews.com/20220407/الشرطة-السودانية-تضبط-مسلحين-في-مواكب-6-أبريل-وتنفي-صلتها-بمقتل-أحد-المتظاهرين-1060937782.html
الشرطة السودانية تضبط مسلحين في "مواكب 6 أبريل" وتنفي صلتها بمقتل أحد المتظاهرين
الشرطة السودانية تضبط مسلحين في "مواكب 6 أبريل" وتنفي صلتها بمقتل أحد المتظاهرين
أعلنت الشرطة السودانية أنها تمكنت من ضبط مسلحين داخل "مواكب 6 أبريل" الذي ينظمه محتجون، مشيرة إلى أنهم كانوا يحملون بنادق وأسلحة غير مرخصة. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T11:55+0000
2022-04-07T11:55+0000
2022-04-07T11:55+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/76/1029687642_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1b0065d57fd32def5cc4de60e99219ca.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن شرطة ولاية الخرطوم نفت صلتها بوفاة أحد الأشخاص إثر إصابته في شرق النيل، أمس الأربعاء.ولفتت الصحيفة إلى تأكيد الشرطة السودانية أنها لم تستخدم الرصاص الحي في أي مواجهات مع المتظاهرين، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يبرر ذلك.وأكدت الشرطة السودانية أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين رغم إتلافهم لمركبات وتعديهم على رجال الشرطة.يذكر أن لجنة أطباء السودان المركزية، المنضوية ضمن الحراك الاحتجاجي، أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل أحد المحتجين، إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات الشرطة السودانية خلال قمعها لـ "مليونية 6 أبريل" في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات مختلفة، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس السيادي في البلاد عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، التي كان أبرزها حل المجلس السيادي وإعادة تشكيله.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/السودان-مقتل-متظاهر-عقب-إطلاق-الأمن-النار-ضد-محتجين-مناهضين-للسلطة-في-البلاد-1060920074.html
https://arabic.sputniknews.com/20220406/صحفية-ترشق-سياسيا-بحذائها-وتفجر-جدلا-في-السودان-فيديو-1060916271.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/76/1029687642_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_59ce5cb72b6c967e9b65cc16a3ca9fea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
الشرطة السودانية تضبط مسلحين في "مواكب 6 أبريل" وتنفي صلتها بمقتل أحد المتظاهرين
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة السودانية أنها تمكنت من ضبط مسلحين داخل "مواكب 6 أبريل" الذي ينظمه محتجون، مشيرة إلى أنهم كانوا يحملون بنادق وأسلحة غير مرخصة.
ذكرت ذلك صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن
شرطة ولاية الخرطوم نفت صلتها بوفاة أحد الأشخاص إثر إصابته في شرق النيل، أمس الأربعاء.
ولفتت الصحيفة إلى تأكيد الشرطة السودانية أنها لم تستخدم الرصاص الحي في أي مواجهات مع المتظاهرين، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يبرر ذلك.
وأكدت الشرطة السودانية أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين
رغم إتلافهم لمركبات وتعديهم على رجال الشرطة.
يذكر أن لجنة أطباء السودان المركزية، المنضوية ضمن الحراك الاحتجاجي، أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل أحد المحتجين، إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات الشرطة السودانية
خلال قمعها لـ "مليونية 6 أبريل" في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات مختلفة، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها
رئيس المجلس السيادي في البلاد عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، التي كان أبرزها حل المجلس السيادي وإعادة تشكيله.