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https://arabic.sputniknews.com/20220407/باتفاق-مع-نيودلهي-إسرائيل-تحول-الطائرات-الهندية-المدنية-إلى-عسكرية-1060949714.html
باتفاق مع نيودلهي... إسرائيل تحول الطائرات الهندية المدنية إلى عسكرية
باتفاق مع نيودلهي... إسرائيل تحول الطائرات الهندية المدنية إلى عسكرية
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن اتفاق عسكري جديد بين الهند وإسرائيل. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T15:54+0000
2022-04-07T15:54+0000
أخبار الهند اليوم
إسرائيل
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ذكرت مجلة يسرائيل ديفينس، مساء اليوم الخميس، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وقعت مع نظيرتها الهندية، الصناعات الجوية الهندية، المعروفة باسم "هال" على مذكرة تفاهم تقضي بتحويل طائرات ركاب مدنية هندية إلى طائرات عسكرية.وأكدت المجلة أن الصناعات الجوية الإسرائيلية لديها الخبرة العسكرية الكافية لتحويل الطائرات المدنية الهندية إلى طائرات للتزود بالوقود وشحن عسكري، مضيفة أن الاتفاق الإسرائيلي الهندي يشمل، أيضا، إمكانية تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن مدنية.ونقلت المجلة العسكرية الإسرائيلية عن بوعاز ليفي، المدير العام لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية أن شركته ستبذل قصارى جهدها تحويل الطائرات الهندية المدنية إلى عسكرية من خلال استخدام موارد محلية هندية.وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن شركته تؤيد القيام بحملة "صنع في الهند"، أي العمل على تحويل تلك الطائرات في الهند وبموارد هندية، أيضا، عبر نقل المعلومات والخبرة الإسرائيلية العسكرية، وذلك من أجل تشجيع الصناعات المحلية الهندية.وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والهند بشكل كبير منذ تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في 2014، وهو ما تجلى بما في ذلك في امتناع الهند عن التصويت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة في العديد من القرارات، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يؤجل-زيارته-للهند-بعد-الإصابة-بكورونا-1060594364.html
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أخبار الهند اليوم, إسرائيل

باتفاق مع نيودلهي... إسرائيل تحول الطائرات الهندية المدنية إلى عسكرية

15:54 GMT 07.04.2022
© YouTube.comأكبر طائرة في العالم في الهند
أكبر طائرة في العالم في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© YouTube.com
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن اتفاق عسكري جديد بين الهند وإسرائيل.
ذكرت مجلة يسرائيل ديفينس، مساء اليوم الخميس، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وقعت مع نظيرتها الهندية، الصناعات الجوية الهندية، المعروفة باسم "هال" على مذكرة تفاهم تقضي بتحويل طائرات ركاب مدنية هندية إلى طائرات عسكرية.
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وأكدت المجلة أن الصناعات الجوية الإسرائيلية لديها الخبرة العسكرية الكافية لتحويل الطائرات المدنية الهندية إلى طائرات للتزود بالوقود وشحن عسكري، مضيفة أن الاتفاق الإسرائيلي الهندي يشمل، أيضا، إمكانية تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن مدنية.
ونقلت المجلة العسكرية الإسرائيلية عن بوعاز ليفي، المدير العام لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية أن شركته ستبذل قصارى جهدها تحويل الطائرات الهندية المدنية إلى عسكرية من خلال استخدام موارد محلية هندية.
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن شركته تؤيد القيام بحملة "صنع في الهند"، أي العمل على تحويل تلك الطائرات في الهند وبموارد هندية، أيضا، عبر نقل المعلومات والخبرة الإسرائيلية العسكرية، وذلك من أجل تشجيع الصناعات المحلية الهندية.
وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والهند بشكل كبير منذ تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في 2014، وهو ما تجلى بما في ذلك في امتناع الهند عن التصويت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة في العديد من القرارات، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.
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