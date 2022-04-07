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مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T15:09+0000
2022-04-07T15:09+0000
فيروس كورونا
قطر
السعودية
العالم العربي
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ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 112.798 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3582709 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3528115 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20311 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.7 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 97.6%، والكويت 99.3 %، والبحرين بنسبة 98.8 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.5 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
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فيروس كورونا, قطر, السعودية, العالم العربي

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسب الشفاء من كورونا

15:09 GMT 07.04.2022
© REUTERS / AHMED YOSRIالسعودية تواجه فيروس كورونا المستجد
السعودية تواجه فيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / AHMED YOSRI
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 112.798 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3582709 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3528115 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20311 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.7 %، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 97.6%، والكويت 99.3 %، والبحرين بنسبة 98.8 %، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.5 %، وهي في تصاعد كبير أيضا.
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا
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