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25 مليون صيني يواجهون أزمة غذائية بسبب الإغلاق
25 مليون صيني يواجهون أزمة غذائية بسبب الإغلاق
يواجه سكان مدينة شنغهاي الصينية الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة، نقصا في إمدادات الطعام بسبب الإغلاق الذي تفرضه السلطات المحلية. 07.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-07T12:17+0000
2022-04-07T12:17+0000
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ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن سكان المدينة الذين تم إجبارهم على البقاء في منازلهم لمكافحة انتشار فيروس كورونا يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز واللحوم.وتقول الوكالة إن السكان الذين يخضعون للإغلاق ويبقى غالبيتهم داخل منازلهم يشكون من عدم وجود سلع أساسية في المتاجر، كما أنهم يعربون عن غضبهم من عدم وجود استجابة سريعة لحل هذه الأزمة.وبدأ سكان المدينة يشتكون من نقص الطعام منذ بدء تطبيق الإغلاق في 28 مارس/ آذار الماضي.وتواجه الصين زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا خاصة في مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها.وسجلت الصين أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة، يوم الأربعاء، بينما بدأ ملايين سكان شنغهاي يخضعون لعمليات مسح واسعة للكشف المبكر عن المصابين.
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العالم, الصين, فيروس كورونا

25 مليون صيني يواجهون أزمة غذائية بسبب الإغلاق

12:17 GMT 07.04.2022
© AFP 2022 / Hector Retamalمشاهد من مدينة شنغهاي، معقبل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، معقبل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
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يواجه سكان مدينة شنغهاي الصينية الذين يصل عددهم إلى نحو 25 مليون نسمة، نقصا في إمدادات الطعام بسبب الإغلاق الذي تفرضه السلطات المحلية.
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن سكان المدينة الذين تم إجبارهم على البقاء في منازلهم لمكافحة انتشار فيروس كورونا يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز واللحوم.
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وتقول الوكالة إن السكان الذين يخضعون للإغلاق ويبقى غالبيتهم داخل منازلهم يشكون من عدم وجود سلع أساسية في المتاجر، كما أنهم يعربون عن غضبهم من عدم وجود استجابة سريعة لحل هذه الأزمة.
وبدأ سكان المدينة يشتكون من نقص الطعام منذ بدء تطبيق الإغلاق في 28 مارس/ آذار الماضي.
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
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أمس, 14:14 GMT
وتواجه الصين زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا خاصة في مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها.
وسجلت الصين أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة، يوم الأربعاء، بينما بدأ ملايين سكان شنغهاي يخضعون لعمليات مسح واسعة للكشف المبكر عن المصابين.
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