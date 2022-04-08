https://arabic.sputniknews.com/20220408/إسرائيل-ترسل-وحدات-خاصة-لخط-التماس-مع-الضفة-الغربية-بعد-هجوم-تل-أبيب-القاتل-1060977988.html

إسرائيل ترسل وحدات خاصة لخط التماس مع الضفة الغربية.. بعد هجوم تل أبيب القاتل

إسرائيل ترسل وحدات خاصة لخط التماس مع الضفة الغربية.. بعد هجوم تل أبيب القاتل

قام الجيش الإسرائيلي بإرسال تعزيزات من الوحدات الخاصة العسكرية إلى خط التماس مع الضفة الغربية، وذلك في أعقاب عملية تل أبيب، التي وقعت مساء أمس الخميس. 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T13:47+0000

2022-04-08T13:47+0000

2022-04-08T13:47+0000

العالم العربي

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي في طريقها لإرسال وحدات عسكرية خاصة لتعزيز خط التماس في الضفة الغربية، على أن يتم تركيز معظم جهودها في منطقة شمال الضفة، بدعوى أنها المنطقة الأكثر نشاطا.وقدرت بعض وسائل الإعلام العبرية عدد من أرسلهم الجيش الإسرائيلي بالمئات، في وقت قامت الحكومة في تل أبيب بإرسال ما يزيد عن 1000 جندي من القوات الخاصة بهدف مساعدة الشرطة الإسرائيلية داخل حدود البلاد والمدن الرئيسية.وسبق للجيش الإسرائيلي إعلانه حالة الاستنفار الأمني، وتعزيز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب، في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.

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العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم