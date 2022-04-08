إسرائيل ترسل وحدات خاصة لخط التماس مع الضفة الغربية.. بعد هجوم تل أبيب القاتل
© AP Photo / Ariel Schalitعملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
© AP Photo / Ariel Schalit
قام الجيش الإسرائيلي بإرسال تعزيزات من الوحدات الخاصة العسكرية إلى خط التماس مع الضفة الغربية، وذلك في أعقاب عملية تل أبيب، التي وقعت مساء أمس الخميس.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي في طريقها لإرسال وحدات عسكرية خاصة لتعزيز خط التماس في الضفة الغربية، على أن يتم تركيز معظم جهودها في منطقة شمال الضفة، بدعوى أنها المنطقة الأكثر نشاطا.
בעקבות הפיגוע בדיזינגוף - צה״ל ישלח יחידות מיוחדות לתגבר את קו התפר ביהודה ושומרון. עיקר המאמצים ימוקדו באזור צפון השומרון מתוך הבנה שזה האזור הנפיץ ביותר.— דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) April 8, 2022
בנוסף, יושקעו גם מאמצים טכנולוגיים נוספים בקו התפר. @GLZRadio
وقدرت بعض وسائل الإعلام العبرية عدد من أرسلهم الجيش الإسرائيلي بالمئات، في وقت قامت الحكومة في تل أبيب بإرسال ما يزيد عن 1000 جندي من القوات الخاصة بهدف مساعدة الشرطة الإسرائيلية داخل حدود البلاد والمدن الرئيسية.
وسبق للجيش الإسرائيلي إعلانه حالة الاستنفار الأمني، وتعزيز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب، في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
ביקורת במשטרה על התנהלות צה"ל בפיגוע: "יכולנו להסתדר בלי הכוחות הגדולים שהצבא הזרים"https://t.co/oMSbRU46XI@SuleimanMas1— כאן חדשות (@kann_news) April 8, 2022
(צילום: נועם ריבקין, פלאש 90) pic.twitter.com/feY3tuSb79
وقُتل شخصان وأصيب 15 آخرون إثر تعرضهم لإطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، حسبما أفادت هيئة نجمة داوود الحمراء التابعة لسلطات الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت الشرطة ومسؤولو مستشفى في إسرائيل إن مسلحا من عرب إسرائيل قتل شخصين على الأقل في هجوم على حانة في شارع رئيسي في تل أبيب، الخميس، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات مميتة هزت إسرائيل.
מאז הפיגוע אמש: עלייה של כ-30% בפניות לסיוע נפשי@HadarGil pic.twitter.com/7PgX5MiOnM— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 8, 2022
وتصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.