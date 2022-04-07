ذعر في إسرائيل.. فيديوهات مروعة تظهر لحظة الهجوم وسقوط قتلى ومصابين
20:39 GMT 07.04.2022 (تم التحديث: 20:51 GMT 07.04.2022)
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magenسلسلة هجمات على مدينة بني براك بالقرب من تل-أبيب، إسرائيل 29 مارس 2022
© AFP 2022 / Gil Cohen-Magen
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقاطع فيديو للحظة وقوع هجوم مسلح داخل مطعم وسط مدينة تل أبيب، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، فيما لا تزال الشرطة الإسرائيلية تلاحق المهاجمين.
وقتل إسرائيليان على الأقل وأصيب 14 آخرون مساء اليوم الخميس، خلال إطلاق نار بوسط تل أبيب، في ما تقول الشرطة إنه هجوما إرهابيا جديدا تطارد مرتكبيه.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن اعتداء بأسلحة نارية وقع في شارع ديوزينغوف وسط تل أبيب، ما تسبب في سقوط 14 مصابا بعضهم في حالة حرجة وخطيرة، فيما لقي اثنان مصرعهما.
لحظة اطلاق النار في احد المطاعم وسط مدينة #تل_أبيب كما وردت من كاميرات المراقبة pic.twitter.com/wa4OOcu37u— مكان الأخبار (@News_Makan) April 7, 2022
ونقلت عن تقارير أولية للشرطة أن إطلاق النار حدث في موقعين، وقع فيهما المصابون، فيما هرعت قوات الأمن إلى المنطقة وتباشر عمليات التمشيط وتطارد بالفعل أحد مطلقي النار، وتطالب المواطنين بعدم الاقتراب من موقع الحادث.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإسرائيلي عددا كبيرا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطوارئ في موقع الهجوم وسط المدينة، وذكرت أن قوات الأمن تطوق مبنى في شارع ديزينغوف حيث يعتقد أن أحد المهاجمين يتحصن به.
حالة من الهلع في تل ابيب وانباء عن محاصرة احدى المباني السكنية حيث يختبئ منفذ العملية، وغير معروف عدد منفذي العملية حتى هذه اللحظة، واجهزة الامن تدعو المواطنين في البقاء في بيوتها. #تل_أبيب pic.twitter.com/lL4jxL40Za— مكان الأخبار (@News_Makan) April 7, 2022
وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية: "أطلق إرهابي الرصاص من مدى قصير وفر هاربا. أصيب عدة أشخاص". فيما نقلت هيئة البث عن الشرطة قولها إن "عددا من الإرهابيين" نفذوا الهجوم.
تصاعدت وتيرة الهجمات داخل المدن الإسرائيلية في الأيام الماضية، واستخدم خلالها الأسلحة النارية، متسببة في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من تصعيد متبادل بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية المسلحة.
مقتل مواطنين 2 واصابة 4 بجروح في الاعتداء الإرهابي بإطلاق النار والبحث مستمر عن احد المرتكبين #تل_أبيب pic.twitter.com/og5NTNkBS4— مكان الأخبار (@News_Makan) April 7, 2022
وقتل في إسرائيل، خلال أسبوع واحد، 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك. فيما قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل أحبطت 15 هجوما كبيرا خططت تنظيمات "إرهابية" لتنفيذها في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي.