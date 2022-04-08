https://arabic.sputniknews.com/20220408/إطلاق-مركبة-فضائية-أمريكية-مع-أول-طاقم-تجاري-في-العالم-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1060983806.html
إطلاق مركبة فضائية أمريكية مع أول "طاقم تجاري" في العالم إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
إطلاق مركبة فضائية أمريكية مع أول "طاقم تجاري" في العالم إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
قال أحد مطوري نظام شركة "سبيس إكس"، إن "مركبة الإطلاق فالكون 9، والتي تحمل طاقم مركبة دراغون، انطلقت إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة، في أول رحلة تحمل... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T15:49+0000
2022-04-08T15:49+0000
2022-04-08T15:49+0000
شركة "سبيس إكس"
علوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتم إطلاق أول مهمة في تاريخ الملاحة الفضائية بطاقم تجاري كامل بموجب عقد مع شركة الفضاء "أكسيوم"، وتم تسمية المهمة "أيه إكس1".ويضم الطاقم القائد ورائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليغريا، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والذي سيتولى مهمة الطيار، والمستثمر الكندي مارك باتي، ورجل الأعمال الإسرائيلي إيتان ستيب، وفي المجموع، سوف يقضون عشرة أيام في المدار، بما في ذلك ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية.وتم إطلاق الصاروخ الساعة 11:17 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.وفي 9 أبريل/نيسان، الساعة 09:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، من المقرر الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وسيبقى السائحون على متن السفينة لمدة ثمانية أيام، وذلك للعمل مع أفراد الطاقم المتواجدين باستمرار في المحطة.وتقدر تكلفة الزيارة التي تستغرق ثمانية أيام لمحطة الفضاء الدولية مبلغ 55 مليون دولار.ومن المقرر أن يتم تنفيذ رحلات مع سائحين فضاء في إطار برنامج أكسيوم للفضاء مرتين إلى ثلاث مرات سنويًا في المستقبل.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة "سبيس إكس", علوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إطلاق مركبة فضائية أمريكية مع أول "طاقم تجاري" في العالم إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
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قال أحد مطوري نظام شركة "سبيس إكس"، إن "مركبة الإطلاق فالكون 9، والتي تحمل طاقم مركبة دراغون، انطلقت إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة، في أول رحلة تحمل طاقما تجاريا في العالم".
وتم إطلاق أول مهمة في تاريخ الملاحة الفضائية بطاقم تجاري كامل بموجب عقد مع شركة الفضاء "أكسيوم"، وتم تسمية المهمة "أيه إكس1".
ويضم الطاقم القائد ورائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليغريا
، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والذي سيتولى مهمة الطيار، والمستثمر الكندي مارك باتي، ورجل الأعمال الإسرائيلي إيتان ستيب، وفي المجموع، سوف يقضون عشرة أيام في المدار، بما في ذلك ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية.
وتم إطلاق الصاروخ
الساعة 11:17 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 9 أبريل/نيسان، الساعة 09:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، من المقرر الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وسيبقى السائحون على متن السفينة لمدة ثمانية أيام، وذلك للعمل مع أفراد الطاقم المتواجدين باستمرار في المحطة.
وتقدر تكلفة الزيارة التي تستغرق ثمانية أيام لمحطة الفضاء الدولية مبلغ 55 مليون دولار.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ رحلات مع سائحين فضاء في إطار برنامج أكسيوم للفضاء مرتين إلى ثلاث مرات سنويًا في المستقبل.