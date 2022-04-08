https://arabic.sputniknews.com/20220408/اتحاد-الكرة-السعودي-يحسم-الجدل-بشأن-إمكانية-التعاقد-مع-لاعبي-الدوري-الأوكراني-1060977850.html
اتحاد الكرة السعودي يحسم الجدل بشأن إمكانية التعاقد مع لاعبي الدوري الأوكراني
اتحاد الكرة السعودي يحسم الجدل بشأن إمكانية التعاقد مع لاعبي الدوري الأوكراني
حسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الجدل بشأن إمكانية تعاقد الأندية السعودية خارج فترة الانتقالات مع لاعبي الدوري الأوكراني. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T13:46+0000
2022-04-08T13:46+0000
2022-04-08T13:46+0000
رياضة
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وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، إن المسحل تلقى استفسارات من بعض أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالسماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين من أندية أوكرانية خارج فترة الانتقالات لمساعدة كل من تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية.وأضافت الصحيفة أن المسحل أكد على أحقية الأندية السعودية في التعاقد مع أي لاعب من الأندية الأوكرانية "خارج فترة الانتقالات"، حسب أنظمة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وأنظمة الفيفا التي يطبقها الاتحاد.وتابع: "الأندية لديها 7 لاعبين أجانب، ولو اتفق أي ناد أو لاعب على فسخ العقد، فالنظام يسمح".لكن في الوقت نفسه، بين المسحل أن "5 جولات فقط متبقية على نهاية بطولة الدوري السعودي، والوقت قصير، ولم يتواصل معه أي ناد بشكل رسمي، وإنما كانت استفسارات عن الآلية والإجراءات".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/ماجد-عبد-الله-ينتقد-زيادة-أعداد-اللاعبين-الأجانب-في-الدوري-السعودي-1060842076.html
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رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
اتحاد الكرة السعودي يحسم الجدل بشأن إمكانية التعاقد مع لاعبي الدوري الأوكراني
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حسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الجدل بشأن إمكانية تعاقد الأندية السعودية خارج فترة الانتقالات مع لاعبي الدوري الأوكراني.
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية
، اليوم الجمعة، إن المسحل تلقى استفسارات من بعض أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالسماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين من أندية أوكرانية خارج فترة الانتقالات لمساعدة كل من تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت الصحيفة أن المسحل أكد على أحقية الأندية السعودية في التعاقد مع أي لاعب من الأندية الأوكرانية "خارج فترة الانتقالات"، حسب أنظمة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وأنظمة الفيفا التي يطبقها الاتحاد.
وأوضح رئيس اتحاد الكرة السعودي أنه جرى إرسال التعميم للأندية.
وتابع: "الأندية لديها 7 لاعبين أجانب، ولو اتفق أي ناد أو لاعب على فسخ العقد، فالنظام يسمح".
لكن في الوقت نفسه، بين المسحل أن "5 جولات فقط متبقية على نهاية بطولة الدوري السعودي
، والوقت قصير، ولم يتواصل معه أي ناد بشكل رسمي، وإنما كانت استفسارات عن الآلية والإجراءات".