عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220408/اتحاد-الكرة-السعودي-يحسم-الجدل-بشأن-إمكانية-التعاقد-مع-لاعبي-الدوري-الأوكراني-1060977850.html
اتحاد الكرة السعودي يحسم الجدل بشأن إمكانية التعاقد مع لاعبي الدوري الأوكراني
اتحاد الكرة السعودي يحسم الجدل بشأن إمكانية التعاقد مع لاعبي الدوري الأوكراني
حسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الجدل بشأن إمكانية تعاقد الأندية السعودية خارج فترة الانتقالات مع لاعبي الدوري الأوكراني. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T13:46+0000
2022-04-08T13:46+0000
رياضة
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103179/90/1031799094_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_674c53c71c436bef7d51a0546bb810fd.jpg
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، إن المسحل تلقى استفسارات من بعض أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالسماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين من أندية أوكرانية خارج فترة الانتقالات لمساعدة كل من تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية.وأضافت الصحيفة أن المسحل أكد على أحقية الأندية السعودية في التعاقد مع أي لاعب من الأندية الأوكرانية "خارج فترة الانتقالات"، حسب أنظمة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وأنظمة الفيفا التي يطبقها الاتحاد.وتابع: "الأندية لديها 7 لاعبين أجانب، ولو اتفق أي ناد أو لاعب على فسخ العقد، فالنظام يسمح".لكن في الوقت نفسه، بين المسحل أن "5 جولات فقط متبقية على نهاية بطولة الدوري السعودي، والوقت قصير، ولم يتواصل معه أي ناد بشكل رسمي، وإنما كانت استفسارات عن الآلية والإجراءات".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/ماجد-عبد-الله-ينتقد-زيادة-أعداد-اللاعبين-الأجانب-في-الدوري-السعودي-1060842076.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103179/90/1031799094_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_aaa053e34a61cdaf04b264b08306179b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي

اتحاد الكرة السعودي يحسم الجدل بشأن إمكانية التعاقد مع لاعبي الدوري الأوكراني

13:46 GMT 08.04.2022
© AFP 2022جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
حسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الجدل بشأن إمكانية تعاقد الأندية السعودية خارج فترة الانتقالات مع لاعبي الدوري الأوكراني.
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، إن المسحل تلقى استفسارات من بعض أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالسماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين من أندية أوكرانية خارج فترة الانتقالات لمساعدة كل من تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية.
النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
ماجد عبد الله ينتقد زيادة أعداد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي
4 أبريل, 16:11 GMT
وأضافت الصحيفة أن المسحل أكد على أحقية الأندية السعودية في التعاقد مع أي لاعب من الأندية الأوكرانية "خارج فترة الانتقالات"، حسب أنظمة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وأنظمة الفيفا التي يطبقها الاتحاد.
وأوضح رئيس اتحاد الكرة السعودي أنه جرى إرسال التعميم للأندية.
وتابع: "الأندية لديها 7 لاعبين أجانب، ولو اتفق أي ناد أو لاعب على فسخ العقد، فالنظام يسمح".
لكن في الوقت نفسه، بين المسحل أن "5 جولات فقط متبقية على نهاية بطولة الدوري السعودي، والوقت قصير، ولم يتواصل معه أي ناد بشكل رسمي، وإنما كانت استفسارات عن الآلية والإجراءات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала