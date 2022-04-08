https://arabic.sputniknews.com/20220408/البنك-المركزي-الروسي-يلغي-عمولة-شراء-العملات-الأجنبية-في-البورصة-1060989698.html
البنك المركزي الروسي يلغي عمولة شراء العملات الأجنبية في البورصة
البنك المركزي الروسي يلغي عمولة شراء العملات الأجنبية في البورصة
اعتبارًا من 11 أبريل/ نيسان، سيلغي بنك روسيا المركزي عمولة 12% على معاملات شراء العملات الأجنبية بالدولار واليورو، وفقًا لما نشرته قنوات "تلغرام" التابعة لبنكي... 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T19:10+0000
2022-04-08T19:10+0000
2022-04-08T19:10+0000
اقتصاد
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103696/73/1036967324_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_202c871b85dd844307b8622bab779f79.jpg
ونشر حساب "ألفا بنك" على تلغرام: "اعتبارًا من 11 أبريل/ نيسان ليس من الضروري دفع 12% إلزامية مقابل معاملات التبادل بالدولار واليورو".وأشار بنك غازبروم إلى أنهم "تلقوا أمرًا مماثلًا من بنك روسيا المركزي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 11 أبريل".وفي 4 مارس/ آذار الماضي، فرض البنك المركزي عمولة صرف بنسبة 12% عند شراء الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، للشركات الروسية التي لديها وصول مباشر إلى سوق العملات في بورصة موسكو، ولكن في الوقت نفسه، لم يتم تحصيل أي عمولة من الشركات المستوردة.واستمرت قيمة الروبل في الارتفاع، حيث انخفض الدولار إلى 71.70 روبل، واليورو إلى 77.15 روبل، اليوم الجمعة، 8 أبريل.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/الدفاع-الروسية-سيتم-تحرير-ماريوبول-دون-قيد-أو-شرط-1060986825.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103696/73/1036967324_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_63379703c06678ec0b7258f2ba956d4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
البنك المركزي الروسي يلغي عمولة شراء العملات الأجنبية في البورصة
تابعنا عبر
اعتبارًا من 11 أبريل/ نيسان، سيلغي بنك روسيا المركزي عمولة 12% على معاملات شراء العملات الأجنبية بالدولار واليورو، وفقًا لما نشرته قنوات "تلغرام" التابعة لبنكي "ألفا" و"غازبروم".
ونشر حساب "ألفا بنك" على تلغرام: "اعتبارًا من 11 أبريل/ نيسان ليس من الضروري دفع 12% إلزامية مقابل معاملات التبادل بالدولار واليورو".
وأشار بنك غازبروم إلى أنهم "تلقوا أمرًا مماثلًا من بنك روسيا المركزي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 11 أبريل".
وفي 4 مارس/ آذار الماضي، فرض البنك المركزي عمولة صرف بنسبة 12% عند شراء الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، للشركات الروسية التي لديها وصول مباشر إلى سوق العملات في بورصة موسكو، ولكن في الوقت نفسه، لم يتم تحصيل أي عمولة من الشركات المستوردة.
واستمرت قيمة الروبل في الارتفاع
، حيث انخفض الدولار إلى 71.70 روبل، واليورو إلى 77.15 روبل، اليوم الجمعة، 8 أبريل.