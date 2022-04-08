https://arabic.sputniknews.com/20220408/الدفاع-الروسية-سيتم-تحرير-ماريوبول-دون-قيد-أو-شرط-1060986825.html

الدفاع الروسية: سيتم تحرير ماريوبول "دون قيد أو شرط"

الدفاع الروسية: سيتم تحرير ماريوبول "دون قيد أو شرط"

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "مستودعًا كبيرًا للصواريخ والمدفعية في منطقة أوديسا تم تدميره بصواريخ عالية الدقة". 08.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-08T17:40+0000

2022-04-08T17:40+0000

2022-04-08T17:40+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وأضاف كوناشينكوف: "بعد ظهر يوم 8 أبريل/ نيسان، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة مستودعًا كبيرًا للصواريخ والمدفعية بالقرب من مستوطنة نيميروفسكوي بمنطقة أوديسا".وأردف كوناشينكوف: "معدات طيران للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها أيضا في مطار كاناتوفو العسكري في منطقة كيروفوغراد". وأضاف: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية 54 منشأة عسكرية لأوكرانيا".وكشف كوناشينكوف أن "المرتزقة الأجانب محاصرون في ماريوبول، وهم اعتادوا على قتل السلافيين مقابل الدولار، واستخدام المدنيين كدروع بشرية".وأكد كوناشينكوف أن "كييف رفضت سحب المسلحين من ماريوبول، وبناء عليه، سيتم تحرير المدينة دون قيد أو شرط من قبل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ووحدات القوات المسلحة الروسية".وبين كوناشينكوف أنه بالإضافة إلى الجيش والكتائب العسكرية الأوكرانية، فإن المرتزقة الأوروبيين يتواصلون فيما بينهم في ماريوبول، والمراسلات بينهم جارية بست لغات.وعلق على ذلك: "تظهر نتائج اختراق موجات الراديو أنه بالإضافة إلى النازيين من كتيبة آزوف وفلول القوات المسلحة الأوكرانية، هناك عدد كبير من المرتزقة الأجانب في المناطق المحتلة من المدينة (ماريوبول)، وتجري اتصالات الراديو، بالإضافة إلى اللغتين الأوكرانية والروسية، بست لغات أخرى معظمها بلغات أجنبية أوروبية".وأوضح كوناشينكوف أن الضربة على منطقة كراماتورسك بصاروخ "توشكا يو" التكتيكي، وفقًا للمعلومات الاستخباراتية، يفترض أنها أطلقت من قبل لواء الصواريخ 19 الأوكراني".وتابع: "هاجمت أوكرانيا اليوم الجمعة محطة سكة حديد كراماتورسك بصاروخ تكتيكي "توشكا يو".وأشار الجنرال إلى أن عينات الصواريخ، التي تم العثور على حطامها بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك، تستخدم فقط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وقال كوناشينكوف إن "تدمير الرأس الحربي وكذلك الموقع المميز لذيل صاروخ توشكا يو يؤكد بشكل لا لبس فيه أنه انطلق من الاتجاه الجنوبي الغربي من كراماتورسك".وأضاف أنه "بحسب المعطيات الاستخباراتية المتوافرة، فان إحدى فرق اللواء 19 الصاروخي، والمسلحة بمنظومات صواريخ توشكا يو وقت الضربة على كراماتورسك، كانت في منطقة دوبروبول، 45 كيلومترا جنوب غرب كراماتورسك".وشدد الممثل الرسمي لوزارة الدفاع على أن المنطقة لا تزال تحت السيطرة الكاملة لمجموعة القوات الأوكرانية في "دونبا".وفي حصيلة العملية العسكرية الخاصة، قال كوناشينكوف إن "القوات المسلحة الروسية دمرت 126 طائرة، وأكثر من ألفي دبابة وعربة مصفحة أخرى".وتابع: "في المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 126 طائرة، و421 طائرة دون طيار، و024 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و225 راجمة صواريخ، و 876 مدفعية ميدان وهاون، فضلا عن 923 1 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

https://arabic.sputniknews.com/20220408/الخارجية-الروسية-الناتو-يطيل-أمد-الصراع-ويستخدم-أوكرانيا-كذراع-ضد-روسيا-1060977445.html

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