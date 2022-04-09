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البرلمان الباكستاني يصوت بالموافقة على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
https://arabic.sputniknews.com/20220409/استقالة-رئيس-مجلس-النواب-الباكستاني-مع-بدء-التصويت-على-حجب-الثقة-عن-رئيس-الوزراء-عمران-خان---1061022005.html
استقالة رئيس مجلس النواب الباكستاني مع بدء التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
استقالة رئيس مجلس النواب الباكستاني مع بدء التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم السبت، باستقالة رئيس مجلس النواب الباكستاني أسد قيصر، مع بدء التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T19:08+0000
2022-04-09T19:35+0000
العالم
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بدأ البرلمان الباكستاني منذ قليل، التصويت على حجب الثقة عن رئيس وزراء البلاد، بعد أكثر من 13 ساعة من محاولة الحزب الحاكم تأجيل الخطوة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، أن قيصر برر استقالته بأنه "لا يمكنه المشاركة في مؤامرة أجنبية تهدف لعزل خان عن منصبه".وبحسب الصحيفة، فإن البرلمان الباكستاني يجري حاليا تصويتا على حجب الثقة عن خان.يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، كان قد طلب من رئيس الجمهورية عارف علوي، يوم الأحد الماضي، حل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة، معلنا فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان، وهي الخطوة التي وصفها بأنها مدبرة بدعم أمريكي.وقال خان في تصريحات عقب جلسة البرلمان إن "هذه المؤامرة كانت تحدث أمام الأمة كلها، ولن تسمح لها الأمة بالنجاح".
https://arabic.sputniknews.com/20220409/البرلمان-الباكستاني-يؤجل-التصويت-على-سحب-الثقة-من-عمران-خان-1061007622.html
https://arabic.sputniknews.com/20220407/المحكمة-العليا-الباكستانية-تلغي-حكما-بشأن-حل-البرلمان-وتعيد-الجمعية-الوطنية-1060949996.html
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العالم

استقالة رئيس مجلس النواب الباكستاني مع بدء التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

19:08 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 19:35 GMT 09.04.2022)
© AFP 2022 / AAMIR QURESHIرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كشمير
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHI
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يتبع
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم السبت، باستقالة رئيس مجلس النواب الباكستاني أسد قيصر، مع بدء التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.
بدأ البرلمان الباكستاني منذ قليل، التصويت على حجب الثقة عن رئيس وزراء البلاد، بعد أكثر من 13 ساعة من محاولة الحزب الحاكم تأجيل الخطوة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، أن قيصر برر استقالته بأنه "لا يمكنه المشاركة في مؤامرة أجنبية تهدف لعزل خان عن منصبه".
وبحسب الصحيفة، فإن البرلمان الباكستاني يجري حاليا تصويتا على حجب الثقة عن خان.
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
البرلمان الباكستاني يؤجل التصويت على سحب الثقة من عمران خان
12:05 GMT
يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، كان قد طلب من رئيس الجمهورية عارف علوي، يوم الأحد الماضي، حل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة، معلنا فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان، وهي الخطوة التي وصفها بأنها مدبرة بدعم أمريكي.
وقال خان في تصريحات عقب جلسة البرلمان إن "هذه المؤامرة كانت تحدث أمام الأمة كلها، ولن تسمح لها الأمة بالنجاح".
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
المحكمة العليا الباكستانية تلغي قرار حل البرلمان وتدعو للتصويت على سحب الثقة من خان
7 أبريل, 15:57 GMT
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