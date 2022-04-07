https://arabic.sputniknews.com/20220407/المحكمة-العليا-الباكستانية-تلغي-حكما-بشأن-حل-البرلمان-وتعيد-الجمعية-الوطنية-1060949996.html

المحكمة العليا الباكستانية تلغي قرار حل البرلمان وتدعو للتصويت على سحب الثقة من خان

المحكمة العليا الباكستانية تلغي قرار حل البرلمان وتدعو للتصويت على سحب الثقة من خان

أصدرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، قرارا بإلغاء قرار رئيس البلاد بحل البرلمان والذي وصفته بـ"غير الدستوري"، وأبطلت الدعوة إلى إجراء انتخابات... 07.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-07T15:57+0000

2022-04-07T15:57+0000

2022-04-07T16:15+0000

العالم

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كما أمرت المحكمة بدعوة مجلس النواب للانعقاد بتاريخ 9 أبريل/ نيسان من أجل المضي قدما في التصويت الذي خطط له سابقا من أجل سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، حسبما نقلت "رويترز".وأوصى عمران خان بحل البرلمان في وقت سابق، وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد عارف علوي في إصدار قرار بالحل الأسبوع الماضي، فيما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.جاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس قاسم صوري، وهو عضو في حزب خان.ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة، وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار اليوم الخميس.وتدعي الحكومة أن اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء كان "مؤامرة ممولة من الخارج"، وذلك استنادا إلى "خطاب تهديد" ورد من الولايات المتحدة عبر سفير باكستان يطالب بتنحية خان.وفي أواخر مارس/ آذار المنصرم، وافق البرلمان الباكستاني المكون من 342 نائبا على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان بـ161 صوتا، غير أن المعارضة تحتاج إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.في سياق متصل، قال وزير الدولة للإعلام في باكستان، فرخ حبيب، يوم الأحد، إن انتخابات جديدة ستُجرى في البلاد في غضون 90 يوما.

https://arabic.sputniknews.com/20220403/هل-يدخل-الجيش-الباكستاني-على-خط-الأزمة-بين-عمران-خان-والبرلمان-1060799414.html

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العالم