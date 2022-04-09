https://arabic.sputniknews.com/20220409/البرلمان-الباكستاني-يصوت-بالموافقة-على-حجب-الثقة-عن-رئيس-الوزراء-عمران-خان-1061023463.html

البرلمان الباكستاني يصوت بالموافقة على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

البرلمان الباكستاني يصوت بالموافقة على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

صوَّت البرلمان الباكستاني، اليوم السبت، بالموافقة على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T20:05+0000

2022-04-09T20:05+0000

2022-04-09T20:21+0000

باكستان

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وأكدت وكالة رويترز، مساء اليوم السبت، أن عملية التصويت جاءت بعد مواجهة بدأت، صباح اليوم، بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة.وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة قد نجحت في الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب، المؤلف من 342 عضوا، من أجل دعم اقتراح سحب الثقة، وهو ما جعل لها الأغلبية في التصويت، فيما لم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.يعني هذا التصويت أن خان لم يعد يشغل المنصب وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب الآن رئيس وزراء جديدا وحكومة.وكانت المحكمة العليا في باكستان قد أصدرت، في وقت سابق اليوم الخميس، قرارا بإلغاء قرار رئيس البلاد بحل البرلمان والذي وصفته بـ"غير الدستوري"، وأبطلت الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.وأوصى عمران خان بحل البرلمان في وقت سابق، وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد عارف علوي، في إصدار قرار بالحل الأسبوع الماضي، فيما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.وجاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس قاسم صوري، وهو عضو في حزب خان.ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة، وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار، اليوم الخميس.وتدعي الحكومة أن اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء، عمران خان، كان "مؤامرة ممولة من الخارج"، وذلك استنادا إلى "خطاب تهديد" ورد من الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفير باكستان يطالب بتنحية خان.وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، وافق البرلمان الباكستاني المكون من 342 نائبا على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان بـ161 صوتا، غير أن المعارضة تحتاج إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.في سياق متصل، قال وزير الدولة للإعلام في باكستان، فرخ حبيب، يوم الأحد الماضي، إن انتخابات جديدة ستُجرى في البلاد في غضون 90 يوما.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/برلمان-باكستان-يصوت-اليوم-على-الإطاحة-بـ-خان-ورئيس-المجلس-يؤخر-الجلسة-1060998208.html

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