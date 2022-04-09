عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220409/تصريحات-جديدة-لمحمد-صلاح-تعيد-الجدل-حول-تجديد-عقده-مع-ليفربول-فيديو-1061001988.html
تصريحات جديدة لمحمد صلاح تعيد الجدل حول تجديد عقده مع ليفربول... فيديو
تصريحات جديدة لمحمد صلاح تعيد الجدل حول تجديد عقده مع ليفربول... فيديو
أدلى النجم المصري محمد صلاح بتصريحات جديدة حول تجديد تعاقده مع ليفربول، مما أعاد من جديد حالة الجدل حول بقائه في النادي الإنجليزي أو الرحيل عنه. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:13+0000
2022-04-09T10:13+0000
ليفربول
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049123916_0:0:2483:1398_1920x0_80_0_0_d5680a3567aa7446bf6ec6527549df4b.jpg
وقال محمد صلاح في تصريحات مصورة خلال إحدى البرامج: "هناك الكثير لا يعرفه الناس، علي ألا أكون أنانيا، نحن في أهم وقت من الموسم ولابد من التركيز مع الفريق".وأضاف: "لا أستطيع القول إنني مستمر أم لا، قلت من قبل ماذا أريده، لا أستطيع كشف تفاصيل لأن الأمر حساس والفريق بحاجة للفوز الآن. أتمنى أن نكون متفائلين ونرى ما سيحدث".وحول تأثر أدائه بمفاوضات التجديد، أجاب صلاح: "أتحدث مع المدرب بين حين وآخر، أنا محترف وأعرف ما علي، أول من يأتي للمران وآخر من يغادر، أركز مع الفريق وأقدم أقصى ما لدي".وفي السياق، نشر صلاح أمس الجمعة، صورة على حسابه في "إنستغرام"، تدل على حبه للريدز.وتظهر في الخلفية جملة: "صنع ليفربول من أجلي، وولدت أنا من أجل ليفربول".ويتفاوض محمد صلاح مع ليفربول بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2023، لكن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي بسبب الخلاف على الراتب الجديد، رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود انفراجة بين الطرفين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049123916_0:0:2483:1862_1920x0_80_0_0_16b09efa7e4eabc32c621ca71ee8a984.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليفربول, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

تصريحات جديدة لمحمد صلاح تعيد الجدل حول تجديد عقده مع ليفربول... فيديو

10:13 GMT 09.04.2022
© AFP 2022 / JEFF KOWALSKYلاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© AFP 2022 / JEFF KOWALSKY
تابعنا عبرTelegram
أدلى النجم المصري محمد صلاح بتصريحات جديدة حول تجديد تعاقده مع ليفربول، مما أعاد من جديد حالة الجدل حول بقائه في النادي الإنجليزي أو الرحيل عنه.
وقال محمد صلاح في تصريحات مصورة خلال إحدى البرامج: "هناك الكثير لا يعرفه الناس، علي ألا أكون أنانيا، نحن في أهم وقت من الموسم ولابد من التركيز مع الفريق".
وأضاف: "لا أستطيع القول إنني مستمر أم لا، قلت من قبل ماذا أريده، لا أستطيع كشف تفاصيل لأن الأمر حساس والفريق بحاجة للفوز الآن. أتمنى أن نكون متفائلين ونرى ما سيحدث".
وحول تأثر أدائه بمفاوضات التجديد، أجاب صلاح: "أتحدث مع المدرب بين حين وآخر، أنا محترف وأعرف ما علي، أول من يأتي للمران وآخر من يغادر، أركز مع الفريق وأقدم أقصى ما لدي".
وفي السياق، نشر صلاح أمس الجمعة، صورة على حسابه في "إنستغرام"، تدل على حبه للريدز.
وتظهر في الخلفية جملة: "صنع ليفربول من أجلي، وولدت أنا من أجل ليفربول".
ويتفاوض محمد صلاح مع ليفربول بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2023، لكن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي بسبب الخلاف على الراتب الجديد، رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود انفراجة بين الطرفين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ45 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала