https://arabic.sputniknews.com/20220409/تصريحات-جديدة-لمحمد-صلاح-تعيد-الجدل-حول-تجديد-عقده-مع-ليفربول-فيديو-1061001988.html
تصريحات جديدة لمحمد صلاح تعيد الجدل حول تجديد عقده مع ليفربول... فيديو
تصريحات جديدة لمحمد صلاح تعيد الجدل حول تجديد عقده مع ليفربول... فيديو
أدلى النجم المصري محمد صلاح بتصريحات جديدة حول تجديد تعاقده مع ليفربول، مما أعاد من جديد حالة الجدل حول بقائه في النادي الإنجليزي أو الرحيل عنه. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T10:13+0000
2022-04-09T10:13+0000
2022-04-09T10:13+0000
ليفربول
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال محمد صلاح في تصريحات مصورة خلال إحدى البرامج: "هناك الكثير لا يعرفه الناس، علي ألا أكون أنانيا، نحن في أهم وقت من الموسم ولابد من التركيز مع الفريق".وأضاف: "لا أستطيع القول إنني مستمر أم لا، قلت من قبل ماذا أريده، لا أستطيع كشف تفاصيل لأن الأمر حساس والفريق بحاجة للفوز الآن. أتمنى أن نكون متفائلين ونرى ما سيحدث".وحول تأثر أدائه بمفاوضات التجديد، أجاب صلاح: "أتحدث مع المدرب بين حين وآخر، أنا محترف وأعرف ما علي، أول من يأتي للمران وآخر من يغادر، أركز مع الفريق وأقدم أقصى ما لدي".وفي السياق، نشر صلاح أمس الجمعة، صورة على حسابه في "إنستغرام"، تدل على حبه للريدز.وتظهر في الخلفية جملة: "صنع ليفربول من أجلي، وولدت أنا من أجل ليفربول".ويتفاوض محمد صلاح مع ليفربول بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2023، لكن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي بسبب الخلاف على الراتب الجديد، رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود انفراجة بين الطرفين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
تصريحات جديدة لمحمد صلاح تعيد الجدل حول تجديد عقده مع ليفربول... فيديو
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أدلى النجم المصري محمد صلاح بتصريحات جديدة حول تجديد تعاقده مع ليفربول، مما أعاد من جديد حالة الجدل حول بقائه في النادي الإنجليزي أو الرحيل عنه.
وقال محمد صلاح
في تصريحات مصورة خلال إحدى البرامج: "هناك الكثير لا يعرفه الناس، علي ألا أكون أنانيا، نحن في أهم وقت من الموسم ولابد من التركيز مع الفريق".
وأضاف: "لا أستطيع القول إنني مستمر أم لا، قلت من قبل ماذا أريده، لا أستطيع كشف تفاصيل لأن الأمر حساس والفريق بحاجة للفوز الآن. أتمنى أن نكون متفائلين ونرى ما سيحدث".
وحول تأثر أدائه بمفاوضات التجديد، أجاب صلاح: "أتحدث مع المدرب بين حين وآخر، أنا محترف وأعرف ما علي، أول من يأتي للمران وآخر من يغادر، أركز مع الفريق وأقدم أقصى ما لدي".
وفي السياق، نشر صلاح أمس الجمعة، صورة على حسابه في "إنستغرام"، تدل على حبه للريدز.
وتظهر في الخلفية جملة: "صنع ليفربول من أجلي، وولدت أنا من أجل ليفربول".
ويتفاوض محمد صلاح مع ليفربول
بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2023، لكن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي بسبب الخلاف على الراتب الجديد، رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود انفراجة بين الطرفين.