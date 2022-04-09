خالد بن سلمان: الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصور خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي يلقي كلمة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن بموسكو (24 أبريل/نيسان 2019)
© Sputnik . Grigory Sysoev/
قال نائب وزير الدفاع، في السعودية، الأمير خالد بن سلمان، إن الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار، مؤكدا على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة في دعم المجلس الرئاسي اليمني على كافة الأصعدة بما فيها العسكري.
وكتب الأمير السعودي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على "توتير"، أشار فيها إلى أن ما قام به الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بنقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي "خطوة شجاعة وتاريخية".
الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 9, 2022
وأوضح الأمير في تغريدته أن "الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".
الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار.— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 9, 2022
وأضاف: "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".
نؤكد على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، فالشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار.— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 9, 2022
وتابع: "نؤكد على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، فالشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار".
و في 7 أبريل/ نيسان 2022، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ناقلا إليه كافة صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن
أمس, 15:44 GMT