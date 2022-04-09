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خالد بن سلمان: الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار
خالد بن سلمان: الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار
قال نائب وزير الدفاع، في السعودية، الأمير خالد بن سلمان، إن الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار، مؤكدا على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T21:44+0000
2022-04-09T21:44+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الحرب على اليمن
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وكتب الأمير السعودي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على "توتير"، أشار فيها إلى أن ما قام به الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بنقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي "خطوة شجاعة وتاريخية".وأوضح الأمير في تغريدته أن "الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".وأضاف: "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".وتابع: "نؤكد على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، فالشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار".و في 7 أبريل/ نيسان 2022، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ناقلا إليه كافة صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن

خالد بن سلمان: الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار

21:44 GMT 09.04.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصور خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي يلقي كلمة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن بموسكو (24 أبريل/نيسان 2019)
 خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي يلقي كلمة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن بموسكو (24 أبريل/نيسان 2019) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال نائب وزير الدفاع، في السعودية، الأمير خالد بن سلمان، إن الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار، مؤكدا على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة في دعم المجلس الرئاسي اليمني على كافة الأصعدة بما فيها العسكري.
وكتب الأمير السعودي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على "توتير"، أشار فيها إلى أن ما قام به الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بنقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي "خطوة شجاعة وتاريخية".
وأوضح الأمير في تغريدته أن "الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".
وأضاف: "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".
وتابع: "نؤكد على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، فالشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار".
و في 7 أبريل/ نيسان 2022، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ناقلا إليه كافة صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن - سبوتنيك عربي
مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن
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