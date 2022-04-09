https://arabic.sputniknews.com/20220409/دبلوماسي-تركيا-من-أكثر-الدول-نشاطا-للتوصل-إلى-وقف-إطلاق-النار-بين-روسيا-وأوكرانيا-1060996870.html

دبلوماسي: تركيا من أكثر الدول نشاطا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

دبلوماسي: تركيا من أكثر الدول نشاطا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

صرح السفير التركي لدى كييف أحمد كلدره، بأن بلاده اتخذت خطوات دبلوماسية مهمة لضمان توصل الطرفين الروسي والأوكراني إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار. 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T07:22+0000

2022-04-09T07:22+0000

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جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الدبلوماسي التركي مع وكالة "الأناضول"، تم نشرها اليوم السبت.وعن الأزمة الأوكرانية والموقف التركي، قال كلدره إن "تركيا تعتبر من الدول الأكثر نشاطًا في السعي للتوصل إلى توافق بين الأطراف".وأضاف أن "الدبلوماسية التركية بذلت جهودًا مهمة تمخضت عنها نتائج ملموسة".وتابع: "لقد منحت المفاوضات الأخيرة في إسطنبول للدبلوماسية دورا مهما في تحقيق نتائج من أجل إحلال السلام في أسرع وقت ممكن".واستطرد، قائلا: "يحدونا الأمل بأن يتم تطبيق وقف إطلاق نار دائم بين البلدين والوصول إلى اتفاق لإحلال السلام".وكانت إسطنبول استضافت، في نهاية مارس/ آذار الماضي، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت قبل ذلك، عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220408/وزراء-دفاع-تركيا-وبريطانيا-وإيطاليا-يناقشون-الأزمة-الأوكرانية-في-إسطنبول-1060970640.html

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