https://arabic.sputniknews.com/20220330/بيسكوف-لا-يمكن-الحديث-عن-اختراق-في-المفاوضات-مع-أوكرانيا-ويتعين-القيام-بعمل-طويل-1060649392.html

بيسكوف: لا يمكن الحديث عن اختراق في المفاوضات مع أوكرانيا ويتعين القيام بعمل طويل

بيسكوف: لا يمكن الحديث عن اختراق في المفاوضات مع أوكرانيا ويتعين القيام بعمل طويل

عقب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على جولة المفاوضات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول؛ مؤكدا أنها لم تحدث اختراقا، حتى... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T11:33+0000

2022-03-30T11:33+0000

2022-03-30T11:33+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد، "من الإيجابي أن الجانب الأوكراني بدأ، على الأقل، في صياغة اقتراحاته بشكل ملموس وعلى الورق".وتابع بيسكوف: "حتى الآن، لم نتمكن من تحقيق ذلك. هذا عامل إيجابي. أما بالنسبة لما تبقى، فلا يمكننا، أن نقول عن أي شيء واعد أو اختراقات؛ ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".وفيما يتعلق بخيارات التوصل إلى اتفاقات مع أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم وسط دعوات من كييف لإعادتها عسكريا؛ قال المتحدث باسم الكرملين، "القرم جزء من روسيا. ووفقا لدستورنا، لا يمكننا أن نناقش مع أي شخص مصير أراضي روسيا الاتحادية، ومصير المناطق الروسية. وهذا غير وارد، فهو مكتوب في دستورنا".واستضافت إسطنبول، أمس الثلاثاء، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.وعُقدت 3 جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/ميدينسكي-أوكرانيا-تخلت-عن-رغبتها-في-إعادة-شبه-جزيرة-القرم-ودونباس-بالوسائل-العسكرية-1060609372.html

https://arabic.sputniknews.com/20220330/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودعات-عسكرية-أوكرانية-وإسقاط-مقاتلة-سوخوي24-و10-مسيرات-1060636586.html

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