https://arabic.sputniknews.com/20220409/وزارة-المال-المصرية-موازنة-العام-الجديد-تراعي-الفئات-المجتمعية-الأكثر-تأثرا-بالتقلبات-الاقتصادية-1061005691.html
وزارة المال المصرية: موازنة العام الجديد تراعي الفئات المجتمعية الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية
وزارة المال المصرية: موازنة العام الجديد تراعي الفئات المجتمعية الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية
أكدت وزارة المال المصرية أن موازنة العام المالي الجديد 2022 ـ 2023 قد راعت الفئات الاجتماعية الاكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T11:42+0000
2022-04-09T11:42+0000
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وحسب بيان نشرته الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد وزير المال المصري محمد معيط أن وزارة المالية أخذت في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في موازنة العام المالي الجديد، وراعت الفئات الأكثر تأثرا بها.ودلل الوزير على ذلك بما قال إنها حزمة من الإجراءات، منها تخصيص 2.7 مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة "تكافل وكرامة"، إضافة إلى تبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين في الدولة، وزيادة المعاشات أيضًا؛ ليتم صرفها خلال شهر أبريل/نيسان الجاري بدلاً من بداية العام المالي الجديد.وفسّر معيط ذلك بأنه يعني أن الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا سيكون معفيا من الضرائب، لافتًا إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالي والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وفقا للبيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/محافظ-البنك-المركزي-المصري-القرارات-الاقتصادية-الجديدة-جيدة-وهدفها-المحافظة-على-سيولة-النقد-الأجنبي-1060278931.html
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أخبار مصر الآن
وزارة المال المصرية: موازنة العام الجديد تراعي الفئات المجتمعية الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية
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أكدت وزارة المال المصرية أن موازنة العام المالي الجديد 2022 ـ 2023 قد راعت الفئات الاجتماعية الاكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية.
وحسب بيان نشرته الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد وزير المال المصري
محمد معيط أن وزارة المالية أخذت في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في موازنة العام المالي الجديد، وراعت الفئات الأكثر تأثرا بها.
ودلل الوزير على ذلك بما قال إنها حزمة من الإجراءات، منها تخصيص 2.7 مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة "تكافل وكرامة"، إضافة إلى تبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة
للعاملين في الدولة، وزيادة المعاشات أيضًا؛ ليتم صرفها خلال شهر أبريل/نيسان الجاري بدلاً من بداية العام المالي الجديد.
وعدّد الوزير المصري من ضمن تلك الإجراءات أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 30 ألف جنيه.
وفسّر معيط ذلك بأنه يعني أن الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا سيكون معفيا
من الضرائب، لافتًا إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالي والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وفقا للبيان.