https://arabic.sputniknews.com/20220409/وكالة-واشنطن-تدفع-الملايين-بصمت-لتشغيل-ستارلينك-في-أوكرانيا-على-عكس-مزاعم-سبيس-إكس-1061020746.html
وكالة: واشنطن تدفع الملايين بصمت لتشغيل "ستارلينك" في أوكرانيا على عكس مزاعم "سبيس إكس"
وكالة: واشنطن تدفع الملايين بصمت لتشغيل "ستارلينك" في أوكرانيا على عكس مزاعم "سبيس إكس"
أعلن إيلون ماسك، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أنه أتاح الوصول المجاني إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية العالمي "Starlink" في... 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T18:01+0000
2022-04-09T18:01+0000
2022-04-09T18:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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اعتبرت الشركة الأمريكية "سبيس إكس" أن هذا الإجراء هو بمثابة "عمل خيري"، حيث قال جوين شوتويل، رئيس شركة "سبيس إكس"، في حديث الشهر الماضي لشبكة "CNBC": "أنا فخور بأننا تمكنا من توفير المحطات الطرفية (المتصلة بالأقمار الصناعية) للناس في أوكرانيا... لا أعتقد أن الولايات المتحدة أعطتنا أي أموال لنقدم محطات في أوكرانيا".ولكن وفقا لوثائق حصلت عليها "The Technology 202"، فإن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تدفع في الواقع ملايين الدولارات عن جزء كبير من المعدات وعن تكاليف النقل لإيصالها إلى أوكرانيا.أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يوم الثلاثاء الماضي، أنها اشترت أكثر من 1330 محطة طرفية من "SpaceX" لإرسالها إلى أوكرانيا، في حين تبرعت الشركة بما يقرب من 3670 محطة وخدمة الإنترنت نفسها.وبحسب التقرير المنشور في صحيفة " washingtonpost" فإنه بعد هذا الإعلان، كشفت الوكالة عن التفاصيل، والتي تشير إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "سلمت 5000 محطة طرفية Starlink Terminals" إلى أوكرانيا "من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص" ومع "SpaceX" ولكنها لا تحدد كمية أو قيمة التبرعات.بدورها، وافقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على شراء ما يقرب من 1500 محطة "Starlink" قياسية مقابل 1500 دولار للقطعة الواحدة ودفع 800 ألف دولار إضافية لتكاليف النقل، كما تظهر الوثائق، مما يضيف ما يصل إلى 3 ملايين دولار من نقود دافعي الضرائب المدفوعة إلى "SpaceX" مقابل المعدات المرسلة إلى أوكرانيا.بدورها، قالت المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ريبيكا شاليف، في بيان يوم الخميس الماضي، إن "تسليم محطات ستارلينك أصبح ممكناً من قبل مجموعة من أصحاب المصلحة، الذين بلغت مساهماتهم مجتمعة أكثر من 15 مليون دولار وسهلت عمليات الشراء والرحلات الدولية والنقل البري وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. 5000 محطة من محطات ستارلينك".وتظهر الوثائق أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدفع 1500 دولار لكل محطة قياسية والخدمات المصاحبة لها. وفقًا لموقع "Starlink" على الويب، تكلف مجموعة طرفية قياسية 600 دولار، بينما تكلف رسوم الخدمة الشهرية 110 دولارات، بالإضافة إلى 100 دولار إضافية للشحن.
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https://arabic.sputniknews.com/20220227/إيلون-ماسك-يفتح-الوصول-إلى-نظام-اتصالات-الأقمار-الصناعية-ستارلينك-في-أوكرانيا-مجانا-1059214385.html
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العالم
وكالة: واشنطن تدفع الملايين بصمت لتشغيل "ستارلينك" في أوكرانيا على عكس مزاعم "سبيس إكس"
18:01 GMT 09.04.2022 (تم التحديث: 18:06 GMT 09.04.2022) تابعنا عبر
أعلن إيلون ماسك، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أنه أتاح الوصول المجاني إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية العالمي "Starlink" في أوكرانيا، لكن تقريرا نشر في وكالة أمريكية أكد أن واشنطن تدفع ملايين الدولارات مقابل تشغيل الخدمة، بعكس مزاعم الملياردير الأمريكي.
اعتبرت الشركة الأمريكية "سبيس إكس" أن هذا الإجراء هو بمثابة "عمل خيري"
، حيث قال جوين شوتويل، رئيس شركة "سبيس إكس"، في حديث الشهر الماضي لشبكة "CNBC": "أنا فخور بأننا تمكنا من توفير المحطات الطرفية (المتصلة بالأقمار الصناعية) للناس في أوكرانيا... لا أعتقد أن الولايات المتحدة أعطتنا أي أموال لنقدم محطات في أوكرانيا".
ولكن وفقا لوثائق حصلت عليها "The Technology 202"، فإن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تدفع في الواقع ملايين الدولارات عن جزء كبير من المعدات وعن تكاليف النقل لإيصالها إلى أوكرانيا.
أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يوم الثلاثاء الماضي، أنها اشترت أكثر من 1330 محطة طرفية من "SpaceX" لإرسالها إلى أوكرانيا، في حين تبرعت الشركة بما يقرب من 3670 محطة وخدمة الإنترنت نفسها.
وعلى الرغم من أن الوكالة زعمت في البداية أن المحطات قدمت كـ"تبرع من القطاع الخاص تقدر قيمته بنحو 10 ملايين دولار"، إلا أنها لم تحدد مقدار المساهمة في المعدات أو في تكلفة النقل.
وبحسب التقرير المنشور في صحيفة " washingtonpost"
فإنه بعد هذا الإعلان، كشفت الوكالة عن التفاصيل، والتي تشير إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "سلمت 5000 محطة طرفية Starlink Terminals" إلى أوكرانيا "من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص" ومع "SpaceX" ولكنها لا تحدد كمية أو قيمة التبرعات.
بدورها، وافقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على شراء ما يقرب من 1500 محطة "Starlink" قياسية مقابل 1500 دولار للقطعة الواحدة ودفع 800 ألف دولار إضافية لتكاليف النقل، كما تظهر الوثائق، مما يضيف ما يصل إلى 3 ملايين دولار من نقود دافعي الضرائب المدفوعة إلى "SpaceX" مقابل المعدات المرسلة إلى أوكرانيا.
وقال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا إن المحطات سيتم "شراؤها" وإرسالها نيابة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من قبل متعاقد خارجي، وسيقوم المتعاقد "بترتيب النقل وتسليم المعدات" من مطار لوس أنجلوس الدولي إلى أوكرانيا عبر بولندا.
بدورها، قالت المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ريبيكا شاليف، في بيان يوم الخميس الماضي، إن "تسليم محطات ستارلينك أصبح ممكناً من قبل مجموعة من أصحاب المصلحة
، الذين بلغت مساهماتهم مجتمعة أكثر من 15 مليون دولار وسهلت عمليات الشراء والرحلات الدولية والنقل البري وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. 5000 محطة من محطات ستارلينك".
رفضت الوكالة الإجابة عن أسئلة حول حجم تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشراء ونقل المعدات لأوكرانيا، كما لم تجب "سبيس إكس" أيضا عن طلب للتعليق على البيانات المالية المحددة للصفقة.
وتظهر الوثائق أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدفع 1500 دولار لكل محطة قياسية والخدمات المصاحبة لها. وفقًا لموقع "Starlink" على الويب، تكلف مجموعة طرفية قياسية 600 دولار، بينما تكلف رسوم الخدمة الشهرية 110 دولارات، بالإضافة إلى 100 دولار إضافية للشحن.