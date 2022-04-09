https://arabic.sputniknews.com/20220409/وكالة-واشنطن-تدفع-الملايين-بصمت-لتشغيل-ستارلينك-في-أوكرانيا-على-عكس-مزاعم-سبيس-إكس-1061020746.html

وكالة: واشنطن تدفع الملايين بصمت لتشغيل "ستارلينك" في أوكرانيا على عكس مزاعم "سبيس إكس"

وكالة: واشنطن تدفع الملايين بصمت لتشغيل "ستارلينك" في أوكرانيا على عكس مزاعم "سبيس إكس"

أعلن إيلون ماسك، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أنه أتاح الوصول المجاني إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية العالمي "Starlink" في... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T18:01+0000

2022-04-09T18:01+0000

2022-04-09T18:06+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

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اعتبرت الشركة الأمريكية "سبيس إكس" أن هذا الإجراء هو بمثابة "عمل خيري"، حيث قال جوين شوتويل، رئيس شركة "سبيس إكس"، في حديث الشهر الماضي لشبكة "CNBC": "أنا فخور بأننا تمكنا من توفير المحطات الطرفية (المتصلة بالأقمار الصناعية) للناس في أوكرانيا... لا أعتقد أن الولايات المتحدة أعطتنا أي أموال لنقدم محطات في أوكرانيا".ولكن وفقا لوثائق حصلت عليها "The Technology 202"، فإن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تدفع في الواقع ملايين الدولارات عن جزء كبير من المعدات وعن تكاليف النقل لإيصالها إلى أوكرانيا.أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يوم الثلاثاء الماضي، أنها اشترت أكثر من 1330 محطة طرفية من "SpaceX" لإرسالها إلى أوكرانيا، في حين تبرعت الشركة بما يقرب من 3670 محطة وخدمة الإنترنت نفسها.وبحسب التقرير المنشور في صحيفة " washingtonpost" فإنه بعد هذا الإعلان، كشفت الوكالة عن التفاصيل، والتي تشير إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "سلمت 5000 محطة طرفية Starlink Terminals" إلى أوكرانيا "من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص" ومع "SpaceX" ولكنها لا تحدد كمية أو قيمة التبرعات.بدورها، وافقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على شراء ما يقرب من 1500 محطة "Starlink" قياسية مقابل 1500 دولار للقطعة الواحدة ودفع 800 ألف دولار إضافية لتكاليف النقل، كما تظهر الوثائق، مما يضيف ما يصل إلى 3 ملايين دولار من نقود دافعي الضرائب المدفوعة إلى "SpaceX" مقابل المعدات المرسلة إلى أوكرانيا.بدورها، قالت المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ريبيكا شاليف، في بيان يوم الخميس الماضي، إن "تسليم محطات ستارلينك أصبح ممكناً من قبل مجموعة من أصحاب المصلحة، الذين بلغت مساهماتهم مجتمعة أكثر من 15 مليون دولار وسهلت عمليات الشراء والرحلات الدولية والنقل البري وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. 5000 محطة من محطات ستارلينك".وتظهر الوثائق أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدفع 1500 دولار لكل محطة قياسية والخدمات المصاحبة لها. وفقًا لموقع "Starlink" على الويب، تكلف مجموعة طرفية قياسية 600 دولار، بينما تكلف رسوم الخدمة الشهرية 110 دولارات، بالإضافة إلى 100 دولار إضافية للشحن.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/إيلون-ماسك-يحذر-بشأن-محطاته-للإنترنت-التي-تبرع-بها-لأوكرانيا-مجانا-1059463554.html

https://arabic.sputniknews.com/20220227/إيلون-ماسك-يفتح-الوصول-إلى-نظام-اتصالات-الأقمار-الصناعية-ستارلينك-في-أوكرانيا-مجانا-1059214385.html

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