https://arabic.sputniknews.com/20220410/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يعلن-عن-رحيل-مدرب-المنتخب-كارلوس-كيروش-1061049721.html

الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عن رحيل مدرب المنتخب كارلوس كيروش

الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عن رحيل مدرب المنتخب كارلوس كيروش

أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، اليوم الأحد، عن رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T15:49+0000

2022-04-10T15:49+0000

2022-04-10T15:49+0000

أخبار مصر الآن

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وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد أبو الوفا، في تصريحات صحفية، إنه "لم يتم التوصل لاتفاق مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد جلسته مع أعضاء اتحاد الكرة، وتقرر رحيله".وأضاف أبو الوفا: "لم نتفق في بعض وجهات النظر".وتولي كيروش مسؤولية المنتخب المصري الأول لكرة القدم خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2021 حتى مارس/ آذار 2022.يذكر أن كيروش لم يتمكن من قيادة المنتخب المصري للوصول إلى كأس العالم بعدما خسر بركلات الجزاء في مباراة الحسم أمام السنغال، بينما تمكن المنتخب المغربي من اللحاق بركب كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/ما-هو-مستقبل-كيروش-إذا-رحل-عن-منتخب-مصر-1061041085.html

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