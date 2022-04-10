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الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عن رحيل مدرب المنتخب كارلوس كيروش
الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عن رحيل مدرب المنتخب كارلوس كيروش
أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، اليوم الأحد، عن رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:49+0000
2022-04-10T15:49+0000
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وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد أبو الوفا، في تصريحات صحفية، إنه "لم يتم التوصل لاتفاق مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد جلسته مع أعضاء اتحاد الكرة، وتقرر رحيله".وأضاف أبو الوفا: "لم نتفق في بعض وجهات النظر".وتولي كيروش مسؤولية المنتخب المصري الأول لكرة القدم خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2021 حتى مارس/ آذار 2022.يذكر أن كيروش لم يتمكن من قيادة المنتخب المصري للوصول إلى كأس العالم بعدما خسر بركلات الجزاء في مباراة الحسم أمام السنغال، بينما تمكن المنتخب المغربي من اللحاق بركب كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/ما-هو-مستقبل-كيروش-إذا-رحل-عن-منتخب-مصر-1061041085.html
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أخبار مصر الآن

الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عن رحيل مدرب المنتخب كارلوس كيروش

15:49 GMT 10.04.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، اليوم الأحد، عن رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد أبو الوفا، في تصريحات صحفية، إنه "لم يتم التوصل لاتفاق مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد جلسته مع أعضاء اتحاد الكرة، وتقرر رحيله".
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وأضاف أبو الوفا: "لم نتفق في بعض وجهات النظر".
وتولي كيروش مسؤولية المنتخب المصري الأول لكرة القدم خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2021 حتى مارس/ آذار 2022.
يذكر أن كيروش لم يتمكن من قيادة المنتخب المصري للوصول إلى كأس العالم بعدما خسر بركلات الجزاء في مباراة الحسم أمام السنغال، بينما تمكن المنتخب المغربي من اللحاق بركب كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.
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