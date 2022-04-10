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https://arabic.sputniknews.com/20220410/بوتين-ولوكاشينكو-يزوران-قاعدة-فوستوشني-الفضائية-في-يوم-رواد-الفضاء-1061040278.html
بوتين ولوكاشينكو يزوران قاعدة "فوستوشني" الفضائية في يوم رواد الفضاء
بوتين ولوكاشينكو يزوران قاعدة "فوستوشني" الفضائية في يوم رواد الفضاء
ذكرت قناة "روسيا 1" التلفزيونية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في يوم "رواد الفضاء" في 12 أبريل/ نيسان، قاعدة... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T12:21+0000
2022-04-10T12:22+0000
روسيا
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وذكرت القناة: "في يوم رواد الفضاء، سيطير رئيسا روسيا وبيلاروسيا معًا إلى قاعدة فوستوشني الفضائية، في جولة تفقدية لعمليات بناء قاعدة الفضاء".بالإضافة إلى ذلك، لاحظت القناة أن بوتين يخطط لعقد اجتماع حول تنمية أعمال القطب الشمالي.وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي، عن العلاقة الفريدة بين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، مشيرًا إلى أن رئيسي روسيا وبيلاروسيا يرغبان دائمًا في مواصلة محادثاتهما الودية، رغم أنهما يدافعان عن مصالح دولهما في المفاوضات.وقال بيسكوف في مقابلة مع القناة التلفزيونية البيلاروسية "بيلاروسيا 1"، التي عرضت مقتطفات منها اليوم السبت، "ألكسندر غريغوريفيتش في علاقة فريدة تمامًا مع رئيسنا".
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روسيا

بوتين ولوكاشينكو يزوران قاعدة "فوستوشني" الفضائية في يوم رواد الفضاء

12:21 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 10.04.2022)
© Sputnikبوتين ولوكاشينكو
بوتين ولوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
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ذكرت قناة "روسيا 1" التلفزيونية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في يوم "رواد الفضاء" في 12 أبريل/ نيسان، قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
وذكرت القناة: "في يوم رواد الفضاء، سيطير رئيسا روسيا وبيلاروسيا معًا إلى قاعدة فوستوشني الفضائية، في جولة تفقدية لعمليات بناء قاعدة الفضاء".
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت القناة أن بوتين يخطط لعقد اجتماع حول تنمية أعمال القطب الشمالي.
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وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي، عن العلاقة الفريدة بين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، مشيرًا إلى أن رئيسي روسيا وبيلاروسيا يرغبان دائمًا في مواصلة محادثاتهما الودية، رغم أنهما يدافعان عن مصالح دولهما في المفاوضات.
وقال بيسكوف في مقابلة مع القناة التلفزيونية البيلاروسية "بيلاروسيا 1"، التي عرضت مقتطفات منها اليوم السبت، "ألكسندر غريغوريفيتش في علاقة فريدة تمامًا مع رئيسنا".
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