https://arabic.sputniknews.com/20220410/خبير-المجموعات-النازية-في-ماريوبول-ليس-أمامها-إلا-الاستسلام-1061041364.html
خبير: المجموعات النازية في ماريوبول ليس أمامها إلا الاستسلام
خبير: المجموعات النازية في ماريوبول ليس أمامها إلا الاستسلام
قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين أحطيط إن استراتيجية الجيش الروسي من خلال دعم القوات الوطنية في إقليم دونباس حققت معظم أهدافها. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T12:45+0000
2022-04-10T12:45+0000
2022-04-10T12:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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وأضاف الخبير العسكري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "نجاح استراتيجية الجيش الروسي في دونباس، أوصلت القوى القومية والنازية التي تدعي الدفاع عن إقليم الدونباس إلى الحائط المسدود، لذلك هذه القوى بقياداتها تترك الميدان وتحاول الفرار مستغلةً سفناً تجاريةً وهو ما تنبه له الجيش الروسي".وأوضح أن الجيش الروسي "لن يسمح بفرار قادة المجموعات النازية والإرهابية والمقاتلين الأجانب من ماريوبول أو غيرها من المدن، لأن في ذلك نقل للمعركة إلى مكانٍ آخر".واعتبر أن احباط الجيش الروسي محاولة هروب هؤلاء من البحر تحمل "رسالة مزدوجة لمن هم في ماريوبول أولاً، أنه يجب عليهم الاستسلام ولمن هم خارج ماريوبول، وهي أن مقاومتهم للجيش الروسي ليست مضمونة النتائج".وأكد أن "العملية العسكرية الروسية ماضية قدماً في مرحلتها الثانية لتحقيق أهدافها كما تحققت أهداف المرحلة الأولى، ولهذا السبب يعد حصار المجموعات القومية في مصنع للفولاذ في ماريوبول مقدمة للاقتحام".
https://arabic.sputniknews.com/20220409/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-بكل-الطرق-إجلاء-القادة-القوميين-والمقاتلين-الأجانب-من-ماريوبول-1061017207.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
خبير: المجموعات النازية في ماريوبول ليس أمامها إلا الاستسلام
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قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين أحطيط إن استراتيجية الجيش الروسي من خلال دعم القوات الوطنية في إقليم دونباس حققت معظم أهدافها.
وأضاف الخبير العسكري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن "نجاح استراتيجية الجيش الروسي في دونباس، أوصلت القوى القومية والنازية التي تدعي الدفاع عن إقليم الدونباس إلى الحائط المسدود، لذلك هذه القوى بقياداتها تترك الميدان وتحاول الفرار مستغلةً سفناً تجاريةً وهو ما تنبه له الجيش الروسي".
وأوضح أن الجيش الروسي "لن يسمح بفرار قادة المجموعات النازية والإرهابية والمقاتلين الأجانب من ماريوبول
أو غيرها من المدن، لأن في ذلك نقل للمعركة إلى مكانٍ آخر".
واعتبر أن احباط الجيش الروسي
محاولة هروب هؤلاء من البحر تحمل "رسالة مزدوجة لمن هم في ماريوبول أولاً، أنه يجب عليهم الاستسلام ولمن هم خارج ماريوبول، وهي أن مقاومتهم للجيش الروسي ليست مضمونة النتائج".
وأكد أن "العملية العسكرية الروسية ماضية قدماً في مرحلتها الثانية لتحقيق أهدافها كما تحققت أهداف المرحلة الأولى، ولهذا السبب يعد حصار المجموعات القومية في مصنع للفولاذ في ماريوبول مقدمة للاقتحام".
لكنه أشار إلى أن "القوات الروسية لم تكن في عجلة من أمرها في مسألة إنجاز النهاية أو الحسم النهائي، لأنها تعمل وفقاً لاستراتيجيةٍ مركبة من أمرين، الأول تحقيق الهدف بصرف النظر عن الوقت، والثاني تخفيف وتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى".