عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220410/خبير-المجموعات-النازية-في-ماريوبول-ليس-أمامها-إلا-الاستسلام-1061041364.html
خبير: المجموعات النازية في ماريوبول ليس أمامها إلا الاستسلام
خبير: المجموعات النازية في ماريوبول ليس أمامها إلا الاستسلام
قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين أحطيط إن استراتيجية الجيش الروسي من خلال دعم القوات الوطنية في إقليم دونباس حققت معظم أهدافها. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T12:45+0000
2022-04-10T12:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060888035_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_a272604fc8b25fc7871167c8ffc2d430.jpg
وأضاف الخبير العسكري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "نجاح استراتيجية الجيش الروسي في دونباس، أوصلت القوى القومية والنازية التي تدعي الدفاع عن إقليم الدونباس إلى الحائط المسدود، لذلك هذه القوى بقياداتها تترك الميدان وتحاول الفرار مستغلةً سفناً تجاريةً وهو ما تنبه له الجيش الروسي".وأوضح أن الجيش الروسي "لن يسمح بفرار قادة المجموعات النازية والإرهابية والمقاتلين الأجانب من ماريوبول أو غيرها من المدن، لأن في ذلك نقل للمعركة إلى مكانٍ آخر".واعتبر أن احباط الجيش الروسي محاولة هروب هؤلاء من البحر تحمل "رسالة مزدوجة لمن هم في ماريوبول أولاً، أنه يجب عليهم الاستسلام ولمن هم خارج ماريوبول، وهي أن مقاومتهم للجيش الروسي ليست مضمونة النتائج".وأكد أن "العملية العسكرية الروسية ماضية قدماً في مرحلتها الثانية لتحقيق أهدافها كما تحققت أهداف المرحلة الأولى، ولهذا السبب يعد حصار المجموعات القومية في مصنع للفولاذ في ماريوبول مقدمة للاقتحام".
https://arabic.sputniknews.com/20220409/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-بكل-الطرق-إجلاء-القادة-القوميين-والمقاتلين-الأجانب-من-ماريوبول-1061017207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060888035_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_ddfabfe264ceafa9309a73239cb58175.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

خبير: المجموعات النازية في ماريوبول ليس أمامها إلا الاستسلام

12:45 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
تابعنا عبرTelegram
قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين أحطيط إن استراتيجية الجيش الروسي من خلال دعم القوات الوطنية في إقليم دونباس حققت معظم أهدافها.
وأضاف الخبير العسكري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "نجاح استراتيجية الجيش الروسي في دونباس، أوصلت القوى القومية والنازية التي تدعي الدفاع عن إقليم الدونباس إلى الحائط المسدود، لذلك هذه القوى بقياداتها تترك الميدان وتحاول الفرار مستغلةً سفناً تجاريةً وهو ما تنبه له الجيش الروسي".
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الجيش الروسي يصادر سفينة حاولت تهريب قادة "آزوف" من ماريوبول
أمس, 15:55 GMT
وأوضح أن الجيش الروسي "لن يسمح بفرار قادة المجموعات النازية والإرهابية والمقاتلين الأجانب من ماريوبول أو غيرها من المدن، لأن في ذلك نقل للمعركة إلى مكانٍ آخر".
واعتبر أن احباط الجيش الروسي محاولة هروب هؤلاء من البحر تحمل "رسالة مزدوجة لمن هم في ماريوبول أولاً، أنه يجب عليهم الاستسلام ولمن هم خارج ماريوبول، وهي أن مقاومتهم للجيش الروسي ليست مضمونة النتائج".
وأكد أن "العملية العسكرية الروسية ماضية قدماً في مرحلتها الثانية لتحقيق أهدافها كما تحققت أهداف المرحلة الأولى، ولهذا السبب يعد حصار المجموعات القومية في مصنع للفولاذ في ماريوبول مقدمة للاقتحام".

لكنه أشار إلى أن "القوات الروسية لم تكن في عجلة من أمرها في مسألة إنجاز النهاية أو الحسم النهائي، لأنها تعمل وفقاً لاستراتيجيةٍ مركبة من أمرين، الأول تحقيق الهدف بصرف النظر عن الوقت، والثاني تخفيف وتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى".

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала