https://arabic.sputniknews.com/20220410/شنغهاي-تبنى-100-مستشفى-مؤقت-لمواجهة-كورونا-1061033831.html
شنغهاي تبني 100 مستشفى مؤقت لمواجهة كورونا
شنغهاي تبني 100 مستشفى مؤقت لمواجهة كورونا
تشهد مدينة شنغهاي الصينية انتشارا واسعا لفيروس كورونا بصورة أجبرت السلطات الصينية على إغلاق المدينة منذ أيام وبناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت لعلاج المصابين. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T09:57+0000
2022-04-10T09:57+0000
2022-04-10T09:58+0000
العالم
الصين
فيروس كورونا
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ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المستشفيات المؤقتة التي تم إنشاؤها في شنغهاي تتجاوز سعتها 160 ألف سرير، لمواجهة تفشي الوباء حيث سجلت المدينة يوم الجمعة الماضي أكثر من ألف إصابة.وتواجه الصين موجة تفشي واسعة لوباء كورونا في مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها بصورة دفعت السلطات لإجراء عمليات فحص واسعة للاكتشاف المبكر للمرض.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, فيروس كورونا
شنغهاي تبني 100 مستشفى مؤقت لمواجهة كورونا
09:57 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
تشهد مدينة شنغهاي الصينية انتشارا واسعا لفيروس كورونا بصورة أجبرت السلطات الصينية على إغلاق المدينة منذ أيام وبناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت لعلاج المصابين.
ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المستشفيات المؤقتة
التي تم إنشاؤها في شنغهاي تتجاوز سعتها 160 ألف سرير، لمواجهة تفشي الوباء حيث سجلت المدينة يوم الجمعة الماضي أكثر من ألف إصابة.
وتواجه الصين موجة تفشي
واسعة لوباء كورونا في مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها بصورة دفعت السلطات لإجراء عمليات فحص واسعة للاكتشاف المبكر للمرض.