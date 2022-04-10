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شنغهاي تبني 100 مستشفى مؤقت لمواجهة كورونا
شنغهاي تبني 100 مستشفى مؤقت لمواجهة كورونا
تشهد مدينة شنغهاي الصينية انتشارا واسعا لفيروس كورونا بصورة أجبرت السلطات الصينية على إغلاق المدينة منذ أيام وبناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت لعلاج المصابين. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T09:57+0000
2022-04-10T09:58+0000
العالم
الصين
فيروس كورونا
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ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المستشفيات المؤقتة التي تم إنشاؤها في شنغهاي تتجاوز سعتها 160 ألف سرير، لمواجهة تفشي الوباء حيث سجلت المدينة يوم الجمعة الماضي أكثر من ألف إصابة.وتواجه الصين موجة تفشي واسعة لوباء كورونا في مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها بصورة دفعت السلطات لإجراء عمليات فحص واسعة للاكتشاف المبكر للمرض.
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العالم, الصين, فيروس كورونا

شنغهاي تبني 100 مستشفى مؤقت لمواجهة كورونا

09:57 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 10.04.2022)
© REUTERS / Aly Songمشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Aly Song
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تشهد مدينة شنغهاي الصينية انتشارا واسعا لفيروس كورونا بصورة أجبرت السلطات الصينية على إغلاق المدينة منذ أيام وبناء أكثر من 100 مستشفى مؤقت لعلاج المصابين.
ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المستشفيات المؤقتة التي تم إنشاؤها في شنغهاي تتجاوز سعتها 160 ألف سرير، لمواجهة تفشي الوباء حيث سجلت المدينة يوم الجمعة الماضي أكثر من ألف إصابة.
وتواجه الصين موجة تفشي واسعة لوباء كورونا في مدينة شنغهاي، التي تعد أكبر مدنها بصورة دفعت السلطات لإجراء عمليات فحص واسعة للاكتشاف المبكر للمرض.
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