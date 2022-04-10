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https://arabic.sputniknews.com/20220410/قديروف-لم-يبق-في-ماريوبول-سوى-حفنة-قليلة-من-القوميين-1061044050.html
قديروف: لم يبق في ماريوبول سوى "حفنة قليلة" من القوميين
قديروف: لم يبق في ماريوبول سوى "حفنة قليلة" من القوميين
كتب الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، على قناته على تلغرام، أن ماريوبول ستتحرر قريبًا بنسبة 100%، مؤكدا أنه تم الانتهاء من المهام الرئيسية وبقي عدد قليل من... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:33+0000
2022-04-10T13:33+0000
روسيا
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وكتب قديروف: "قريباً، ستكون ماريوبول محررة بنسبة 100%، من حيث المبدأ تم الانتهاء من المهام الرئيسية هنا. لم يبق سوى حفنة من القوميين، والعمل جار وسوف يتم الانتهاء منهم".وأضاف أن العملية الخاصة في ماريوبول يشرف عليها نائب مجلس الدوما الشيشاني آدم ديليمخانوف، مما يعني أن "النتيجة المرجوة يمكن اعتبارها مضمونة بشكل كامل وكامل".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "مستودعًا كبيرًا للصواريخ والمدفعية في منطقة أوديسا تم تدميره بصواريخ عالية الدقة".وأضاف كوناشينكوف: "بعد ظهر يوم 8 أبريل/ نيسان، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة مستودعًا كبيرًا للصواريخ والمدفعية بالقرب من مستوطنة نيميروفسكوي بمنطقة أوديسا".وأردف كوناشينكوف: "معدات طيران للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها أيضا في مطار كاناتوفو العسكري في منطقة كيروفوغراد". وأضاف: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية 54 منشأة عسكرية لأوكرانيا".وكشف كوناشينكوف أن "المرتزقة الأجانب محاصرون في ماريوبول، وهم اعتادوا على قتل السلافيين مقابل الدولار، واستخدام المدنيين كدروع بشرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220408/الدفاع-الروسية-سيتم-تحرير-ماريوبول-دون-قيد-أو-شرط-1060986825.html
https://arabic.sputniknews.com/20220410/خبير-المجموعات-النازية-في-ماريوبول-ليس-أمامها-إلا-الاستسلام-1061041364.html
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روسيا

قديروف: لم يبق في ماريوبول سوى "حفنة قليلة" من القوميين

13:33 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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كتب الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، على قناته على تلغرام، أن ماريوبول ستتحرر قريبًا بنسبة 100%، مؤكدا أنه تم الانتهاء من المهام الرئيسية وبقي عدد قليل من القوميين.
وكتب قديروف: "قريباً، ستكون ماريوبول محررة بنسبة 100%، من حيث المبدأ تم الانتهاء من المهام الرئيسية هنا. لم يبق سوى حفنة من القوميين، والعمل جار وسوف يتم الانتهاء منهم".
وأضاف أن العملية الخاصة في ماريوبول يشرف عليها نائب مجلس الدوما الشيشاني آدم ديليمخانوف، مما يعني أن "النتيجة المرجوة يمكن اعتبارها مضمونة بشكل كامل وكامل".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "مستودعًا كبيرًا للصواريخ والمدفعية في منطقة أوديسا تم تدميره بصواريخ عالية الدقة".
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
الدفاع الروسية: سيتم تحرير ماريوبول "دون قيد أو شرط"
8 أبريل, 17:40 GMT
وأضاف كوناشينكوف: "بعد ظهر يوم 8 أبريل/ نيسان، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة مستودعًا كبيرًا للصواريخ والمدفعية بالقرب من مستوطنة نيميروفسكوي بمنطقة أوديسا".
وأردف كوناشينكوف: "معدات طيران للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها أيضا في مطار كاناتوفو العسكري في منطقة كيروفوغراد". وأضاف: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية 54 منشأة عسكرية لأوكرانيا".
وكشف كوناشينكوف أن "المرتزقة الأجانب محاصرون في ماريوبول، وهم اعتادوا على قتل السلافيين مقابل الدولار، واستخدام المدنيين كدروع بشرية".
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
خبير: المجموعات النازية في ماريوبول ليس أمامها إلا الاستسلام
12:45 GMT
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Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:59 GMT
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