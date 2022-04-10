https://arabic.sputniknews.com/20220410/قديروف-لم-يبق-في-ماريوبول-سوى-حفنة-قليلة-من-القوميين-1061044050.html
قديروف: لم يبق في ماريوبول سوى "حفنة قليلة" من القوميين
قديروف: لم يبق في ماريوبول سوى "حفنة قليلة" من القوميين
كتب الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، على قناته على تلغرام، أن ماريوبول ستتحرر قريبًا بنسبة 100%، مؤكدا أنه تم الانتهاء من المهام الرئيسية وبقي عدد قليل من... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:33+0000
2022-04-10T13:33+0000
2022-04-10T13:33+0000
روسيا
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وكتب قديروف: "قريباً، ستكون ماريوبول محررة بنسبة 100%، من حيث المبدأ تم الانتهاء من المهام الرئيسية هنا. لم يبق سوى حفنة من القوميين، والعمل جار وسوف يتم الانتهاء منهم".وأضاف أن العملية الخاصة في ماريوبول يشرف عليها نائب مجلس الدوما الشيشاني آدم ديليمخانوف، مما يعني أن "النتيجة المرجوة يمكن اعتبارها مضمونة بشكل كامل وكامل".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "مستودعًا كبيرًا للصواريخ والمدفعية في منطقة أوديسا تم تدميره بصواريخ عالية الدقة".وأضاف كوناشينكوف: "بعد ظهر يوم 8 أبريل/ نيسان، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة مستودعًا كبيرًا للصواريخ والمدفعية بالقرب من مستوطنة نيميروفسكوي بمنطقة أوديسا".وأردف كوناشينكوف: "معدات طيران للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها أيضا في مطار كاناتوفو العسكري في منطقة كيروفوغراد". وأضاف: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية 54 منشأة عسكرية لأوكرانيا".وكشف كوناشينكوف أن "المرتزقة الأجانب محاصرون في ماريوبول، وهم اعتادوا على قتل السلافيين مقابل الدولار، واستخدام المدنيين كدروع بشرية".
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https://arabic.sputniknews.com/20220410/خبير-المجموعات-النازية-في-ماريوبول-ليس-أمامها-إلا-الاستسلام-1061041364.html
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روسيا
قديروف: لم يبق في ماريوبول سوى "حفنة قليلة" من القوميين
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كتب الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، على قناته على تلغرام، أن ماريوبول ستتحرر قريبًا بنسبة 100%، مؤكدا أنه تم الانتهاء من المهام الرئيسية وبقي عدد قليل من القوميين.
وكتب قديروف: "قريباً، ستكون ماريوبول محررة بنسبة 100%، من حيث المبدأ تم الانتهاء من المهام الرئيسية هنا. لم يبق سوى حفنة من القوميين، والعمل جار وسوف يتم الانتهاء منهم".
وأضاف أن العملية الخاصة في ماريوبول يشرف عليها نائب مجلس الدوما الشيشاني آدم ديليمخانوف، مما يعني أن "النتيجة المرجوة يمكن اعتبارها مضمونة بشكل كامل وكامل".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "مستودعًا كبيرًا للصواريخ والمدفعية في منطقة أوديسا تم تدميره بصواريخ عالية الدقة".
وأضاف كوناشينكوف: "بعد ظهر يوم 8 أبريل/ نيسان، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة مستودعًا كبيرًا للصواريخ والمدفعية بالقرب من مستوطنة نيميروفسكوي بمنطقة أوديسا".
وأردف كوناشينكوف: "معدات طيران للقوات المسلحة الأوكرانية تم تدميرها أيضا في مطار كاناتوفو العسكري في منطقة كيروفوغراد". وأضاف: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية 54 منشأة عسكرية لأوكرانيا".
وكشف كوناشينكوف أن "المرتزقة الأجانب محاصرون في ماريوبول، وهم اعتادوا على قتل السلافيين مقابل الدولار، واستخدام المدنيين كدروع بشرية".