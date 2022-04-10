https://arabic.sputniknews.com/20220410/ماكرون-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-الفرنسية-1061045512.html

ماكرون يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

ماكرون يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

ظهر الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون كآخر المرشحين الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أجريت اليوم الأحد. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T14:04+0000

2022-04-10T14:04+0000

2022-04-10T14:04+0000

إيمانويل ماكرون

الانتخابات الفرنسية

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ووفقا لما كتبه ماكرون عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، من كلمة واحدة هي "تصويت، فقد وصل ماكرون، برفقة زوجته بريجيت، إلى مركز اقتراع في مدينة لوتوكيه شمال فرنسا، للتصويت في الانتخابات.كانت آن هيدالغو، المرشحة عن الاشتراكيين وعمدة باريس، أول من يصوت في الانتخابات الرئاسية، تلاها رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، والسياسي اليساري جان لوك ميلينشون، والمرشح الجمهوري فاليري بيكريس، وإريك زمور من أقصى اليمين، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان.وقد تم فتح مراكز الاقتراع من الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي [06:00 بتوقيت جرينتش] حتى الساعة 19:00، بعد ساعة عمل إضافية في المدن الكبرى، بما في ذلك باريس وليون ونيس وتولوز وبوردو.وتقدر نسبة المشاركة المتوقعة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنحو 49 مليون ناخب، بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، فيما قدر الإقبال بنحو 25.48%، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الداخلية في البلاد.وفقًا لاستطلاع Elabe، الذي أجري يومي الخميس والجمعة بين 1801 بالغًا، يمكن أن يفوز ماكرون بنسبة 26% من الأصوات، بينما تأتي لوبان خلفه تمامًا بنسبة 25٪%، يليهم ميلينشون وزيمور ، الذين من المتوقع أن يرتفعوا بنسبة 17.5% و 8.5% على التوالي. ومن المتوقع أن تحصل المرشحة الجمهورية فاليري بيكريس على 8% من الأصوات.وفيما تقرر أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات في 24 أبريل/ نيسان، فإن ماكرون يستعد للفوز بنسبة 51% مقابل 49% لوبان.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/ماكرون-يواجه-منافسة-شرسة-في-انتخابات-الرئاسة-الفرنسية-اليوم-1061026306.html

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إيمانويل ماكرون, الانتخابات الفرنسية