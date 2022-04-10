نفتالي بينيت: إسرائيل تحولت إلى وضع الهجوم
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن دولة إسرائيل تحولت إلى وضع الهجوم، مؤكدا أنه لم يعد هناك قيود على ما وصفه بـ "الحرب على الإرهاب".
جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها الصفحة الرسمية لرئيس وزراء إسرائيل على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إنه يجري تقييم الأوضاع وأن قوات الجيش وجهاز الأمن العام والشرطة تعمل على مدار الساعة لاستعادة الأمن وقطع ما وصفه بـ "الموجة الإرهابية".
وقال بينيت: "لا توجد أي قيود مفروضة على جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وغيرهما من الأجهزة الأمنية في الحرب على الإرهاب".
وأكد أن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم للتغلب على الإرهاب، مضيفا: "سنحاسب كل من له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الإرهابية".
دولة إسرائيل قد تحولت إلى وضع الهجوم. وخلال السبت أجرينا تقييمات للأوضاع - حيث تعمل قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام والشرطة على مدار الساعة من أجل استعادة الأمن وقطع هذه الموجة الإرهابية.— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) April 10, 2022
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "قوات الأمن تمكنت من تصفية منفذ عملية ديزينغوف الإرهابية في غضون ساعات"، مشيرا إلى أن قوات الأمن تواصل تنفيذ الاعتقالات للمتورطين.
نعمل في ساحات أخرى حيث يتواجد الأعداء، سواء كانت قريبة أو بعيدة، ليلاً ونهارًا، في سبيل ضرب جذور الإرهاب. ونصل إلى كل مكان تلزم الضرورة الوصول إليه وفي أي وقت كان، في سبيل قطع هذه العمليات الإرهابية في مهدها.— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) April 10, 2022
وتابع: "إسرائيل تعمل في ساحات أخرى ليلا ونهارا حيث يوجد الأعداء سواء كانت قريبة أو بعيدة لضرب جذور الإرهاب".
وقال نفتالي بينيت: "نصل إلى كل مكان تلزم الضرورة الوصول إليه وفي أي وقت".
ويأتي تصعيد إسرائيل بعد عملية إطلاق نار شهدتها إسرائيل، الخميس، ونتج عنها مقتل 3 إسرائيليين وإصابة أكثر من 12 آخرين، قبل أن تعلن إسرائيل أنها "قتلت منفذ الهجوم في اليوم التالي".
وتعرضت إسرائيل لسلسلة هجمات من 22 مارس/ آذار الماضي نتج عنها مقتل نحو 14 شخصا.