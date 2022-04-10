https://arabic.sputniknews.com/20220410/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-خلية-فلسطينية-كانت-تخطط-لعملية-إطلاق-نار-1061032609.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "خلية فلسطينية كانت تخطط لعملية إطلاق نار"
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "خلية فلسطينية كانت تخطط لعملية إطلاق نار"
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل خلية فلسطينية كانت تخطط لعملية إطلاق نار على رجال الأمن في الضفة الغربية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T09:10+0000
2022-04-10T09:10+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وفي تصريحات نقلها موقع I24 أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيلي ليفي، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين "كانوا يخططون لتنفيذ عملية إطلاق نار بمدفع رشاش من طراز كارلو على رجال الأمن في شمال الضفة الغربية".إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، عن مصادر محلية، أن "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت بلدة يعبد من عدة محاور، ونشرت قناصة على أسطح عدد من منازل المواطنين".وأوضحت أن شابين أصيبا بالرصاص الحي وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج"، لافتة إلى أن أحدهما أصيب بعيار ناري في الظهر، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية الحي الشرقي من مدينة جنين.وأشارت إلى قيام القوات الإسرائيلية باعتقال 12 مواطنا في جنين، و2 من أريحا، و3 من طولكرم، و2 من بيت لحم، و2 من نابلس، وطفلين من رام الله يبلغ كلاهما 14 عاما، و2 من الخليل أحدهما طفل أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-مخيم-جنين-شمالي-الضفة-ويشتبك-مع-مسلحين-1060997358.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "خلية فلسطينية كانت تخطط لعملية إطلاق نار"
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل خلية فلسطينية كانت تخطط لعملية إطلاق نار على رجال الأمن في الضفة الغربية.
وفي تصريحات نقلها موقع I24
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيلي ليفي، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين "كانوا يخططون لتنفيذ عملية إطلاق نار بمدفع رشاش من طراز كارلو على رجال الأمن في شمال الضفة الغربية".
إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
، وفا، عن مصادر محلية، أن "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت بلدة يعبد من عدة محاور، ونشرت قناصة على أسطح عدد من منازل المواطنين".
وأوضحت أن شابين أصيبا بالرصاص الحي وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات، لتلقي العلاج"، لافتة إلى أن أحدهما أصيب بعيار ناري في الظهر، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية الحي الشرقي من مدينة جنين.
وقالت إن 4 مواطنين أصيبوا في مدينة طولكرم خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس، "بينهم إصابتان بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابتان بنهش كلاب بوليسية إسرائلية".
وأشارت إلى قيام القوات الإسرائيلية باعتقال 12 مواطنا في جنين، و2 من أريحا، و3 من طولكرم، و2 من بيت لحم، و2 من نابلس، وطفلين من رام الله يبلغ كلاهما 14 عاما، و2 من الخليل أحدهما طفل
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