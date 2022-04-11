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https://arabic.sputniknews.com/20220411/أنصار-الله-تعلن-تحرير-6-من-أسراها-بعملية-تبادل-مع-القوات-الحكومية-في-مأرب-النفطية-1061095132.html
"أنصار الله" تعلن تحرير 6 من أسراها بعملية تبادل مع القوات الحكومية في مأرب النفطية
"أنصار الله" تعلن تحرير 6 من أسراها بعملية تبادل مع القوات الحكومية في مأرب النفطية
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الاثنين، "نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة المعترف بها دولياً، هي الثانية خلال أيام". 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T20:13+0000
2022-04-11T20:13+0000
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وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "تم اليوم تحرير 6 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل محلية بجبهة مأرب".وكانت "أنصار الله" أعلنت الخميس الماضي، إنجاز صفقة تبادل أسرى مع القوات الحكومية تضمنت تحرير 26 من أسرى الجماعة، وذلك بعد أيام من الإعلان في 27 مارس/آذار الماضي، التوافق مع الحكومة اليمنية لتبادل 2223 أسيراً بينهم 19 من قوات التحالف العربي.وأكدت الحكومة اليمنية، التوافق مع "أنصار الله" لإنجاز أكبر صفقة تبادل أسرى بين الطرفين منذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر العام 2014.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم

"أنصار الله" تعلن تحرير 6 من أسراها بعملية تبادل مع القوات الحكومية في مأرب النفطية

20:13 GMT 11.04.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الاثنين، "نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة المعترف بها دولياً، هي الثانية خلال أيام".
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "تم اليوم تحرير 6 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل محلية بجبهة مأرب".
وكانت "أنصار الله" أعلنت الخميس الماضي، إنجاز صفقة تبادل أسرى مع القوات الحكومية تضمنت تحرير 26 من أسرى الجماعة، وذلك بعد أيام من الإعلان في 27 مارس/آذار الماضي، التوافق مع الحكومة اليمنية لتبادل 2223 أسيراً بينهم 19 من قوات التحالف العربي.

وأكدت الحكومة اليمنية، التوافق مع "أنصار الله" لإنجاز أكبر صفقة تبادل أسرى بين الطرفين منذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر العام 2014.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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