https://arabic.sputniknews.com/20220411/أول-تعليق-من-كيروش-بعد-رحيله-عن-تدريب-المنتخب-المصري-1061080713.html

أول تعليق من كيروش بعد رحيله عن تدريب المنتخب المصري

أول تعليق من كيروش بعد رحيله عن تدريب المنتخب المصري

وجه البرتغالي، كارلوس كيروش، اليوم الاثنين، رسالة بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن رحيله ‏من منصب المدير الفني للمنتخب الأول.‏ 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T13:47+0000

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وكتب كيروش على "تويتر": "إلى الجميع، إلى كل الجماهير المصرية، وإلى الداعمين، وإلى فريق عملي الودود فريق الأحلام، إلى لاعبيني الرائعين: كل بداية جديدة تبدأ مع وداع مؤلم تعني أن قلوبنا مليئة بالامتنان والاحترام والصداقة، وهذه هي مشاعري في الوقت الحالي".وتابع مؤكدا أنه "لا يوجد وداع في كرة القدم، وإنما مجرد نوع بسيط ودافئ من "أراكم لاحقا في المباراة"، وهذا يعني أيضا أنكم ستكونون في قلبي دائما، حتى لو كان الله وحده يعلم كيف ومتى سنلتقي مرة أخرى".وأضاف: "لحسن الحظ أنني أحمل معي الذكريات الرائعة لرحلتنا من الخير إلى العظمة، وبدون تفانيكم وموهبتكم والتزامكم لن يكون من الممكن تحقيق الكثير في مثل هذه الفترة القصيرة. شكرا جزيلا للجميع".وواصل كيروش: "كوني أتلقى ثقتكم لتجديد هذا الالتزام للمستقبل القادم يعني الكثير بالنسبة لي، وهو مكافأة مهنية تقديرية ستسود في قلبي إلى الأبد. شكرا جزيلا للاتحاد المصري لكرة القدم".وأعرب عن أطيب تمنياته وإيمانه بأن مصر ستكون أمة كرة قدم ناجحة.وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد أبو الوفا، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إنه "لم يتم التوصل لاتفاق مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد جلسته مع أعضاء اتحاد الكرة، وتقرر رحيله".وأضاف أبو الوفا: "لم نتفق في بعض وجهات النظر".وتولي كيروش مسؤولية المنتخب المصري الأول لكرة القدم خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2021 حتى مارس/ آذار 2022.يذكر أن كيروش لم يتمكن من قيادة المنتخب المصري للوصول إلى كأس العالم بعدما خسر بركلات الجزاء في مباراة الحسم أمام السنغال، بينما تمكن المنتخب المغربي من اللحاق بركب كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.

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