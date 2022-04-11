https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيلون-ماسك-يقترح-تحويل-مقر-شركة-تويتر-إلى-مأوى-للمشردين-1061058001.html

إيلون ماسك يقترح تحويل مقر شركة تويتر إلى مأوى للمشردين

إيلون ماسك يقترح تحويل مقر شركة تويتر إلى مأوى للمشردين

اقترح الملياردير الأمريكي ومؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، عقب شراء حصة كبيرة في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، تحويل مقر الشركة في سان... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T03:44+0000

2022-04-11T03:44+0000

2022-04-11T03:44+0000

إيلون ماسك

تويتر

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موسكو – سبوتنيك. وقدم ماسك الاقتراح عبر استطلاع على حسابه على "تويتر" ليلة السبت، سأل فيه متابعيه إن كانوا يؤيدون تحول مقر تويتر إلى مركز رئيسي للمشردين الذين يعيشون بلا مأوى بما أن لا أحد يعمل فيه، وفق تعبيره، واستجاب ما يقرب من 1.2 مليون شخص للفكرة بحلول صباح يوم الأحد، وصوت 91.1٪ منهم لصالحها.يذكر أن ماسك الذي يحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي مع أكثر من 81 مليون مشترك على تويتر، كان أثار موجة من التكهنات بعد أن ألمح احتمال إدخال بعض التعديلات على المنصة الشهيرة، خصوصا عقب شراء حصة في أسهمها.وانتقد ماسك طريقة تعامل "تويتر" مع حرية التعبير على المنصة واقترح عددا من التغييرات اللغوية للشركة منذ شراء أسهمه.كما نشر إحصائيات عن أفضل 10 حسابات على تويتر تحظى بأكبر عدد من المتابعين، لكن معظم تلك الحسابات نادرا ما تغرد أو تنشر القليل جدا من المحتوى، بحسب قوله.واعتبر البعض أن مثل هذه التغريدات حركات استفزازية من الملياردير الأمريكي الذي أثار ذعرا بين موظفي الشركة نفسها، بشأن مستقبل وقدرة الشركة على إدارة المحتوى.

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إيلون ماسك, تويتر