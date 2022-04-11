https://arabic.sputniknews.com/20220411/البيت-الأبيض-لا-خطط-حاليا-لزيارة-بايدن-إلى-أوكرانيا-1061092145.html
البيت الأبيض: لا خطط حاليا لزيارة بايدن إلى أوكرانيا
البيت الأبيض: لا خطط حاليا لزيارة بايدن إلى أوكرانيا
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لزيارة من جانب الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T18:13+0000
2022-04-11T18:13+0000
2022-04-11T18:13+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت ساكي خلال مؤتمر صحافي، حول الأمر: "لا نخطط حاليا لزيارة من رئيس الولايات المتحدة إلى أوكرانيا".وهذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها البيت الأبيض على نفس الرسالة، وأمس أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن بايدن، لا يخطط حاليا لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف. وقال سوليفان، لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية: "الرئيس بايدن زار كييف من قبل ويتطلع للقيام بذلك مرة أخرى، لكن في المرحلة الحالية لا نخطط لمثل تلك الزيارة، وأشار سوليفان إلى أن إمكانية إجراء تلك الزيارة لا تزال قائمة في المستقبل.والسبت الماضي زار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، العاصمة الأوكرانية كييف، لمقابلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.ونشر جونسون عبر حسابه في "تويتر" صورة من لقائه بزيلينسكي، وكتب معها: "التقيت اليوم صديقي الرئيس زيلينسكي، في كييف كإظهار لدعمنا الثابت لشعب أوكرانيا".وتابع، بريطانيا تضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لزيلينسكي، والتي هي شهادة على التزامها في كفاح بلاده ضد العملية العسكرية الروسية.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى كييف غير معلنة بشكل مسبق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
البيت الأبيض: لا خطط حاليا لزيارة بايدن إلى أوكرانيا
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لزيارة من جانب الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت ساكي خلال مؤتمر صحافي، حول الأمر: "لا نخطط حاليا لزيارة من رئيس الولايات المتحدة إلى أوكرانيا".
وهذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها البيت الأبيض على نفس الرسالة
، وأمس أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن بايدن، لا يخطط حاليا لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال سوليفان، لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية: "الرئيس بايدن زار كييف من قبل ويتطلع للقيام بذلك مرة أخرى، لكن في المرحلة الحالية لا نخطط لمثل تلك الزيارة، وأشار سوليفان إلى أن إمكانية إجراء تلك الزيارة لا تزال قائمة في المستقبل.
وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن بايدن يركز حاليا على تنسيق وتنظيم الجهود الدولية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها.
والسبت الماضي زار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، العاصمة الأوكرانية كييف، لمقابلة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
ونشر جونسون عبر حسابه في "تويتر" صورة من لقائه بزيلينسكي
، وكتب معها: "التقيت اليوم صديقي الرئيس زيلينسكي، في كييف كإظهار لدعمنا الثابت لشعب أوكرانيا".
وتابع، بريطانيا تضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لزيلينسكي، والتي هي شهادة على التزامها في كفاح بلاده ضد العملية العسكرية الروسية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى كييف غير معلنة بشكل مسبق.